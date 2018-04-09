Агрессивный москвич выстрелил в лицо женщине и до полусмерти избил ее сына

Житель Москвы попал в больницу с ушибом головного мозга, гематомой затылочной области, огнестрельным ранением губы и аспирационным синдромом после стычки с незнакомцем возле подъезда своего дома на юго-западе города. Камера наблюдения сняла жуткий финал противостояния.

Конфликт завязался около 15 часов дня в минувшее воскресенье, 8 апреля, на улице Гарибальди. Судя по кадрам, стоявший у входа мужчина искал возможность попасть в подъезд: пропустив женщину, он было устремился внутрь, но его одернул молодой человек с битой в руках. Незнакомец в ответ выхватил пистолет, завязалась драка, в ходе которой владелец оружия выстрелил в лицо не только своему противнику, но и его матери.

Пострадавшие бросились прочь и попытались укрыться в ближайшем магазине, но агрессор нагнал молодого человека и принялся избивать его же битой. На жертву обрушился настоящий град ударов, спустя несколько секунд молодой человек уже не оказывал сопротивления, но мужчина не унимался.

Продавцы не рискнули вмешиваться в конфликт, доверив разбирательство бойцам Росгвардии — 46-летнего дебошира скрутили и доставили в отделение, теперь ему предстоит пройти ряд экспертиз на предмет вменяемости. В ближайшее время мужчине будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Женщину после оказания первой помощи отпустили домой, а вот ее 22-летний сын находится в реанимации в тяжелом состоянии.