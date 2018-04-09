Ещё
Агрессивный москвич выстрелил в лицо женщине и до полусмерти избил ее сына
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Агрессивный москвич выстрелил в лицо женщине и до полусмерти избил ее сына 

Вести.Ru 45 минут назад
Фото: Вести.Ru
Житель Москвы попал в больницу с ушибом головного мозга, гематомой затылочной области, огнестрельным ранением губы и аспирационным синдромом после стычки с незнакомцем возле подъезда своего дома на юго-западе города. Камера наблюдения сняла жуткий финал противостояния.
Конфликт завязался около 15 часов дня в минувшее воскресенье, 8 апреля, на улице Гарибальди. Судя по кадрам, стоявший у входа мужчина искал возможность попасть в подъезд: пропустив женщину, он было устремился внутрь, но его одернул молодой человек с битой в руках. Незнакомец в ответ выхватил пистолет, завязалась драка, в ходе которой владелец оружия выстрелил в лицо не только своему противнику, но и его матери.
Пострадавшие бросились прочь и попытались укрыться в ближайшем магазине, но агрессор нагнал молодого человека и принялся избивать его же битой. На жертву обрушился настоящий град ударов, спустя несколько секунд молодой человек уже не оказывал сопротивления, но мужчина не унимался.
Продавцы не рискнули вмешиваться в конфликт, доверив разбирательство бойцам Росгвардии — 46-летнего дебошира скрутили и доставили в отделение, теперь ему предстоит пройти ряд экспертиз на предмет вменяемости. В ближайшее время мужчине будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Женщину после оказания первой помощи отпустили домой, а вот ее 22-летний сын находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Вести.Ru: последние новости
Глава кемеровского парламента подал в отставку в пользу Тулеева Черные списки растут: российский бизнес не боится новых американских санкций Чайка предложил британцам отдать 61 преступника и 500 миллиардов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Санкции обрушили российский рынок481
Рубль рухнул359
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй40
Порошенко придумал альтернативу «Северному потоку-2»231
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй97
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
01:44
Понедельник стал самым теплым днем в этом году
Новости Москвы Общество
01:15
Мазур рассказала о квартире экс жены Джигарханяна
Шоу-бизнес
05:59
Медведев допустил ответ РФ на санкции
Политика США
04:59
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй
Политика
05:59
Санкции обрушили российский рынок
Экономика
04:34
В Госдуме заявили о праве Сирии ответить на удар
Политика
05:59
США обсудят новые антироссийские санкции
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение