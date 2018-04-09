Глава Адыгеи встретился начальником Военной академии Генштаба ВС РФ

Глава республики отметил, что жизненный путь Владимира Зарудницкого, который учился и много лет служил в Адыгее, — яркий пример верности воинскому долгу и любви к Отечеству. Мурат Кумпилов указал также на большую роль генерал-полковника в укреплении воинских традиций 131-й отдельной мотострелковой бригады — одного из старейших соединений вооруженных сил РФ , которое долгое время дислоцировалось в Майкопе

За особые заслуги перед Республикой Адыгея и многолетний добросовестный труд Владимир Зарудницкий удостоен высшей награды республики — медали «Слава Адыгеи».

«Наши жители вписали немало славных страниц в героическую летопись Российской армии и флота. Многолетнее пребывание на территории республики военных бригад укрепляет основы военных традиций и патриотического воспитания населения. Весомую роль в этой деятельности играют кадровые военные и ветеранские организации, которые для молодежи являются примером для подражания, поднимают престиж военной службы. Мы заинтересованы в усилении работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи и будущих защитников Отечества», — отметил Мурат Кумпилов.

Владимир Зарудницкий поблагодарил главу Адыгеи за высокую награду и отметил значимость военно-патриотической работы.

«Я родился в Абинске , но Адыгею считаю своей родиной. С Майкопом меня связывают самые приятные воспоминания. Здесь я вырос, учился в средних школах №3 и №17. Здесь же долгое время служил, был начальником штаба 131-й мотострелковой бригады. Поэтому награждение медалью «Слава Адыгеи» — важный и ответственный момент в моей жизни, в то же время это большой аванс», — отметил Владимир Зарудницкий.

Генерал-полковник также заявил о готовности к дальнейшему сотрудничеству с органами государственной власти региона, общественными организациями республики по вопросам патриотического воспитания молодежи.