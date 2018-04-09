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МОЭК взыскал с ТСЖ «Сетуньская» более 19 млн руб долга за тепло
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МОЭК взыскал с ТСЖ «Сетуньская» более 19 млн руб долга за тепло 

РИАМО 47 минут назад
Фото: РИАМО
ПАО «МОЭК» выиграл в Арбитражном суде Московского округа дело против компании-должника ТСЖ «Сетуньское» на сумму более 19 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы энергетической компании.
«Предметом спора явилась задолженность за тепловую энергию и горячую воду, поставленные в многоквартирный дом по адресу: Москва, улица Пырьева, дом 9, корпус 1, находящийся под управлением ТСЖ «Сетуньское». Рассматриваемая в суде задолженность за фактически потребленные тепловую энергию и горячую воду сформировалась за период 2012-2016 годы», — говорится в сообщении.
Дело рассматривалось в судах нескольких инстанций, в конце марта по итогам кассации была полностью поддержана позиция ПАО «МОЭК».
Работа, направленная на укрепление платежной дисциплины потребителей, носит в МОЭК системный характер. Только за последнюю неделю марта 2018 года ПАО «МОЭК» выиграл в судах различной инстанции 22 дела против потребителей-должников на сумму более 122 миллионов рублей. В большинстве случаев неплательщиками выступают недобросовестные управляющие компании, которые собирают платежи с потребителей, но не доводят собранные средства до поставщика тепла.
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