Общественным организациям района Вешняки оказывает помощь управа

Одно из основных направлений деятельности управы — это оказание поддержки общественных объединений. Об этом сообщил глава управы района Вешняки Сергей Махов.

Разного рода помощь оказывается общественным объединениям инвалидов, ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов , организациям пенсионеров, блокадников и защитников блокадного Ленинграда , малолетних узников фашизма, репрессированных и пострадавших от репрессий.

По словам Сергея Михайловича, в настоящий момент на территории района функционируют 14 общественных организаций. Самым многочисленным из них является Совет ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов — он насчитывает более 5 000 человек. Председатель Совета — Андрей Бобринский. Работа Совета ветеранов района поддерживается управой.

В этом месяце проводятся отчётно-выборные конференции первичных отделений Совета ветеранов. В рамках данных конференций обсуждается деятельность ячеек, вопросы социального и медицинского обслуживания членов организации, необходимость оказания им материальной поддержки, а также возможное участие ветеранов в различных патриотических и праздничных мероприятиях.