Нижегородец удивил пользователей соцсети «мастерством» парковки

Фотография автомобиля «Тайота-Ленд-Крузер», эффектно «припаркованного» у одного из домов в Нижнем Новгороде, взорвала социальную сеть «ВКонтакте» в минувшие выходные.

Один из пользователей сообщил, что снимок был сделан на улице Ополченской. Согласно данным «Яндекс. Карты», она расположена в Нижегородском районе города.

Комментаторы пришли в недоумение от «мастерства парковки» владельца иномарки. Удар был такой силы, что капот автомобиля сильно деформировало. О состоянии водителя после инцидента и обстоятельствах произошедшего на данный момент ничего неизвестно.

Напомним, машина провалилась в огромную яму в Нижнем Новгороде.

Фото: vk.com