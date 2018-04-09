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Нижегородец удивил пользователей соцсети «мастерством» парковки
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Нижегородец удивил пользователей соцсети «мастерством» парковки 

Vgoroden.ru 45 минут назад
Фото: Vgoroden.ru
Фотография автомобиля «Тайота-Ленд-Крузер», эффектно «припаркованного» у одного из домов в Нижнем Новгороде, взорвала социальную сеть «ВКонтакте» в минувшие выходные.
Один из пользователей сообщил, что снимок был сделан на улице Ополченской. Согласно данным «Яндекс. Карты», она расположена в Нижегородском районе города.
Комментаторы пришли в недоумение от «мастерства парковки» владельца иномарки. Удар был такой силы, что капот автомобиля сильно деформировало. О состоянии водителя после инцидента и обстоятельствах произошедшего на данный момент ничего неизвестно.
Напомним, машина провалилась в огромную яму в Нижнем Новгороде.
Фото: vk.com
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