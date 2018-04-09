Почему весной в Волгоградской области вводят ограничения на рыболовство? 

Сроки запрета зависят от районов и регламентируются законодательством.
Ограничения на рыбалку в Волгоградской области вводятся на период нереста рыбы, чтобы сохранить следующее поколение. Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе природоохранной прокуратуры, правила рыболовства обязательны для исполнения юридическими и физическими лицами. Знание их позволяют не только избежать ответственности за незаконную рыбалку, но и внести свой вклад в сохранение рыбных запасов. Отметим, в 2017 году прокуратурой совместно с правоохранительными и контролирующими органами было выявлено более 200 преступлений, у рыбаков было изъято более 30 километров незаконных орудий лова. В Волжском и Калачевском районе была пресечена деятельность двух ОПГ. Добавим, природоохранной прокуратурой приняты меры к запрещению распространения информации в Интернете о способах изготовления электроудочки, а также сайтов по продаже китайских ставных сетей, ввоз которых запрещен в России.