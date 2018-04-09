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Появился инстаграм с коллекцией надписей на петербургских домах и парадных
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Появился инстаграм с коллекцией надписей на петербургских домах и парадных 

Собака 48 минут назад
Фото: Собака
В Instagram появился аккаунт, в котором публикуются надписи на стенах петербургских домов и парадных. Его создала петербурженка Ася Кукс. Среди надписей — рассуждения о мирских желаниях, жалобы о погоде, признания в вандализме и многое другое. Фотографии сделаны в основном в центре города, а также на Васильевском острове и Петроградской стороне.
Публикация от Asia Kuks (@moreletters) 19 Июл 2017 в 1:19 PDT Публикация от Asia Kuks (@moreletters) 13 Фев 2018 в 8:27 PST Публикация от Asia Kuks (@moreletters) 22 Мар 2018 в 3:18 PDT Публикация от Asia Kuks (@moreletters) 19 Мар 2018 в 1:31 PDT Публикация от Asia Kuks (@moreletters) 15 Фев 2018 в 1:38 PST Публикация от Asia Kuks (@moreletters) 11 Авг 2017 в 5:28 PDT Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
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