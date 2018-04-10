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Официальный курс евро вырос почти на 5 рублей
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Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля

Официальный курс евро вырос почти на 5 рублей 

Авторадио 39 минут назад
Фото: РИА "Новый День"
Курсы основных мировых валют по отношению к рублю продолжают расти на фоне новых американских санкций. Так, официальный курс доллара увеличился сразу почти на 4 рубля— до 62 рублей 36 копеек. Еще более серьезным ростом отметилась европейская валюта. Стоимость евро приблизилась к 77-и рублям. Это почти на 5 рублей больше, чем накануне. Рубль падает в цене уже второй день подряд. Накануне российская валюта несколько раз обновила годовые минимумы. Так рынок отреагировал на решение США о расширении антироссийских санкций. В черный список были включены еще 24 россиянина, в том числе крупнейшие бизнесмены страны, и несколько российских компаний.
В Кремле уже заявили, что Россия не будет принимать скоропалительные решения для ответа на новые ограничения Вашингтона. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в этой ситуации во главу угла необходимо ставить собственные интересы. Он подчеркнул, что Москва не изменит своего курса под санкционным давлением Запада. В Минэкономразвития сегодня заверили, что российская экономика выдержит последствия введенных мер. Глава ведомства назвал новые ограничения «хорошим тестом».
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