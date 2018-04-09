Аналитики предсказали курс рубля на фоне антироссийских санкций

Главный ущерб будет нанесен не миллиардерам, а обычным россиянам

Новые антироссийские санкции, предъявленные Вашингтоном, попали в цель. Рубль по отношению к доллару и евро опустился до уровней, не виданных с сентября 2017 года. Стоимость акций отечественных компаний, котирующихся на зарубежных биржах, рухнула почти наполовину. Что будет дальше с курсом валют и как ответит на санкции Россия

Москва обещает поддержать попавших в неприятную ситуацию бизнесменов, так как именно обострение геополитической обстановки стало причиной отрицательной динамики стоимости их ценных бумаг на мировых площадках. Как полагают эксперты, государственные посулы выльются, скорее всего, в более дешевые кредиты для предпринимателей. Рядовое население пострадает гораздо существенней: курс доллара превысит планку в 65 рублей, а инфляция вырастет до 4%.

Новые американские санкции касаются самого широкого спектра российского бизнеса — они затрагивают частные и государственные компании, деятельность которых включает в себя энергетическую, химическую, оборонную промышленности, а также сельское хозяйство, машиностроение и финансовый рынок. В новый санкционный список попали не только частные менеджеры, но чиновники и предприниматели, которых западные эксперты называют «близкими к российской власти».

Свое решение Вашингтон мотивирует «интересами международного мира и безопасности». Активы включенных в санкционный список российских граждан и компаний, если США найдут их на своей территории, будут заморожены — другими расплатиться по подобным банковским счетам будет нельзя, а ценные бумаги «замороженных» предприятий не будут подлежать продаже или обмену. Американцам запрещено поддерживать любые деловые отношения с представителями нового санкционного перечня.

По мнению замдиректора аналитического департамента «Альпари» Натальи Мильчаковой , одна из целей антироссийских санкций — экономическая и политическая изоляция России. В целом экономика страны, если измерять ее в ВВП, прямых убытков не понесет — на реальном секторе новые санкции не отразятся.

«Между тем, может возникнуть очередная причина для нестабильности курса рубля, что станет крайне негативным фактором для отечественной экономики, которая пытается найти точку опоры для роста. Взлет курсов валюты грозит рецессией. Подавляющее большинство жителей страны может столкнуться с ускорением темпов роста инфляции. Мы рискуем вновь вернуться в 2014 год, когда значительные скачки стоимости нефти сказались на общем макроэкономическом фоне», — полагает Мильчакова.

Мнение эксперта подтверждают факты. Курс доллара впервые с ноября 2017 года превысил отметку в 60 рублей, а евро поднялся до 73,61 рублей (эти курсы были достигнуты в ходе биржевых торгов — официальные котировки ЦБ на 10 апреля составляют 58,57 рублей и 71,88 рубль соответственно).

По мнению финансового аналитика FxPro Александра Купцикевича , у России есть шансы избежать продолжительного обвала национальной валюты. Помощниками в этом деле станут цены на нефть, которые все еще составляют примерно $70 за баррель (в прогнозе федерального бюджета на 2018-2020 годы оценка «бочки» не превышает $55, поэтому нынешний уровень можно считать вполне достойным).

По мнению Мильчаковой, больше всего пострадают компании, для которых продажа продукции в США был одной из ключевых статей экспорта. «Правительство попытается предоставить гарантии или обеспечит финансовые вливания в пострадавшие компании. Это в интересах государства, которое является крупным акционером во многих подвергнутых санкциям компаниях. Возможно, осуществление таких операций приведет к приватизации государственных пакетов акций. Вместе с тем, наиболее широким следствием новых ограничений станет очередной виток повышения цен и ослабление рубля. Это новый раунд возведения барьеров между Россией и внешним миром», — полагает эксперт.

По мнению Мильчаковой, лучшим ответом на американские санкции может оказаться переход в экспортно-импортных сделках на рубли и юани. Поднебесная обещает стать новым и рентабельным рынком сбыта российских углеводородов. «Не исключено, что со временем основной расчетной единицей в рамках ЕАЭС может стать общая криптовалюта. Это станет наглядным примером того, что без доллара можно обойтись. Также стоит и далее укреплять политические и экономические связи с Ираном Турцией , а также со странами БРИКС . У Вашингтона с Китаем складывается очень трудный период финансово-торговый отношений, что будет дополнительно стимулировать сотрудничество Китая и России. США при президенте Дональде Трампе сделали сразу две ошибки — испортили отношения с Пекином и Москвой. О последствиях необдуманной политики Вашингтону придется пожалеть», — отмечает эксперт.