«Мы задыхаемся». Жители Кувандыка жалуются на свинарник в черте города

В коллективном письме в редакцию « АиФ Оренбург » читатели из Кувандыка попросили помощи в освещении проблемы, которая уже второй год мучает жителей нескольких жилых домов и близлежащей школы. По их словам, по-соседству на бывшем маслозаводе устроили «дикий» свинарник и жить рядом с ним невозможно.

Хуже, чем в деревне

«Посреди двора вывалили кучу зерна и запустили больше 50 свиней. Мало того, что воняет навозом, ещё и дохлятиной. Мы задыхаемся от зловония, нельзя выйти во двор, открыть форточку. Мимо проходят ребятишки в начальную школу, которая находится в ста метрах от этого безобразия. Нас тревожит возможность заражения свиней инфекциями, свиным гриппом. Развелось множество крыс и мышей, разносчиков эпидемий, — пишут кувандычане. — Жить в таких условиях невыносимо. В деревнях и то свинарники вынесены за пределы населённого пункта, а у нас в центре города устроена дикая свиноферма».

Речь идёт о территории бывшего маслозавода по улице Северной, 12 Кувандыка. Собственник здания Александр Титов передал помещения в безвозмездное пользование знакомому, который организовал здесь личное подсобное хозяйство. Согласно законодательству, ЛПХ не требуется регистрировать, поскольку оно не является предпринимательской деятельностью, поэтому регистрации у «свинофермы» не было.

В Управление Россельхознадзора по Оренбургской области нам сообщили, что минимальное расстояние от животноводческого помещения до границы соседнего участка при содержании взрослых свиней не более 15 голов, составляет не менее 40 метров. Обратившиеся к нам жители проживают в домах по соседней улице Льва Толстого и улице Северной. Согласно карте дома первой улицы находятся примерно в 100 метрах от «свинофермы», а вот дом по Северной, 9 — примерно в 40 метрах. Правда, и количество свиней там больше нормы 15 голов. А запах стоит и дальше.

«По обращению в редакцию «Аргументы и факты в Оренбуржье» жителей Кувандыка о нарушении правил содержания свиней, должностными лицами Управления будет проведена проверка, о результатах которой будет сообщено дополнительно», — сказал исполняющий обязанности руководителя Управления Россельхознадзора по Оренбургской области Евгений Храмов.

Дело обойдётся штрафом?

«Совсем недавно мы проверили хозяйство: корма на улице не было. Навоз действительно хранился на улице, но после нашей проверки его вывезли. Я лично туда ездил — крыс там нет, — рассказал исполняющий обязанности руководителя «Кувандыкского городского управления ветеринарии» Александр Парфенович. — В хозяйстве 25 голов. В ветеринарном законодательстве нет норм, регулирующих численность сельскохозяйственных животных в подворьях. Их площадь позволяет держать такое количество свиней. У нас одна претензия, чтобы хозяйство зарегистрировалось, а животных вакцинировали. Хотя хозяин (со средним профессиональным ветеринарным образованием) клятвенно нас убеждал, что вакцинацию проводил, мы не можем доверять одним словам».

«Это уже не первое обращение граждан. Мы проверяли это хозяйство осенью, — рассказывает заместитель главы городского округа по агропромышленному комплексу Алексей Пискарёв. — Мы занимаемся решением этого вопроса. Опять-таки их можно привлечь к ответственности только на административных комиссиях. На первый раз, мы выписали предупреждение, потом был штраф в 500 рублей. Ну, ещё раз выпишем штраф. Только такие полномочия. Мы просим перевезти поголовье свиней в другое место. Но мы можем только рекомендовать это».

Кувандычане пытались и раньше достучаться до власти. Однако же проблема затянулась больше, чем на год. В ветнадзоре сообщили, что собственник объекта Северной, 12 Александр Титов сказал хозяину перевезти поголовье его из его здания. По-видимому, свиней выдворят за пределы города (хозяину также выписано об этом предписание), а жители Кувандыка вдохнут чистый воздух.