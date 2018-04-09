Екатеринбуржцы будут платить за вывоз мусора по новой системе

С 1 июля коммунальные квитанции екатеринбуржцев изменятся: вывоз мусора из раздела «Жилищные услуги» перейдет в «Коммунальные услуги» и, как и прочие строки этого раздела, будет регулироваться установленными тарифами.

Сколько именно горожане будут платить за мусор, Региональная энергетическая комиссия должна установить до 1 июня, однако, как заверил сегодня министр ЖКХ Николай Смирнов , «люди ничего не заметят».

В министерстве уверяют, что никаких резких скачков цен не будет. Однако качественно система изменится довольно существенно.

— В Свердловской области услуга будет рассчитываться на одного проживающего, а не на квадратный метр, — рассказал министр. — Раньше было много вопросов: почему взимается плата за утилизацию ТБО с квадратного метра, ведь мусорит не метр жилья, а человек. Сейчас это будет считаться от количества зарегистрированных граждан. Это в том числе поможет бороться с так называемыми резиновыми квартирами.

Сейчас известен только предельный тариф регионального оператора — 669 рублей 40 копеек за кубометр. Реальные цифры будут не больше этого тарифа.

— Вы будете платить за мусор не больше, чем многие платят, к примеру, за антенну, — пообещал Смирнов.

В Свердловской области разрабатывается программа, которая предполагает глубокую сортировку отходов, чтобы более 53% уходило на переработку. Для этого планируется открыть несколько новых мусороперерабатывающих предприятий. Однако для жителей пока ничего ничего не изменится. Сортировать свои отходы на семь контейнеров с 1 июля, о чём говорилось ранее, нам пока не придётся. Мало того, эксперты в области утилизации вообще пока не определились, что правильнее и выгоднее — чтобы сортировкой мусора занимались сами граждане или это должно происходить на мусоросортировочных станциях с применением современных технологий.

— Это огромная изыскательская работа, нам предстоит изучить: что в этом мусоре есть, что востребовано на рынке переработки, — считает директор «Спецавтобазы» Нафик Фамиев. — С нашей ментальностью и с нашими кухнями — кто будет раскладывать мусор на семь пакетов? Раздельный сбор мусора целесообразен, только если все 100 процентов жителей будут это делать.

По словам министра ЖКХ Николая Смирнова, сейчас целесообразным можно считать разве что дуальный сбор отходов, то есть разделение пищевых и непищевых, и, конечно, отдельная утилизация ламп и батареек. Однако и это будет вводиться постепенно, с 1 июля новых «целевых» контейнеров на наших площадках не появится.

Что касается частного сектора, то с 2019 года ответственность за организацию сбора и вывоза ТБО из деревень и посёлков напрямую будет возложена на муниципалитеты. Так что дачникам, которые сейчас сваливают свой мусор у лесных опушек или вынуждены увозить его на екатеринбургские помойки, придётся платить либо за обслуживание контейнерных площадок в своих населённых пунктах, либо покупать специальные пакеты, в которых вывозятся отходы, как это уже сделано во многих местах.