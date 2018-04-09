В парке Горького 12 апреля состоится закладка капсулы с посланием потомкам

В парке Горького в День космонавтики состоится закладка капсулы памяти с посланием потомкам, говорится в сообщении пресс-службы парка.

В четверг, 12 апреля, после зимнего перерыва в парке Горького открывается народная обсерватория. Официальным партнером открытия стал благотворительный фонд «Созвездие Добра» имени Олега Журавского . В день открытия нового сезона обсерватория будет работать бесплатно. Специально приглашенные астрономы проведут экскурсии, расскажут об устройстве телескопов и помогут рассмотреть солнечные пятна, звездные скопления, галактики и двойные звезды.

«Кульминацией программы станет закладка капсулы памяти с посланием потомкам от благотворительного фонда «Созвездие Добра» имени Олега Журавского. Подопечные, попечители и друзья фонда вместе с ведущим церемонии Николаем Валуевым передадут капсулу на хранение в народную обсерваторию», — говорится в сообщении.

Обсерватория в парке Горького — одна из старейших в Москве . Она была открыта в середине 1950-х годов: зайти внутрь и понаблюдать за звездами мог любой посетитель. В 90-е обсерватория была закрыта и возобновила работу только в 2012 году.

После реставрации здесь установили раздвижной купол и два телескопа: дневной со стократным увеличением — для наблюдений за Солнцем и вечерний с увеличением до 500 крат, с помощью которого можно рассматривать звезды, планеты и объекты далекого космоса.