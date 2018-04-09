Ещё
В парке Горького 12 апреля состоится закладка капсулы с посланием потомкам
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В парке Горького 12 апреля состоится закладка капсулы с посланием потомкам 

РИАМО 52 минуты назад
Фото: РИАМО
В парке Горького в День космонавтики состоится закладка капсулы памяти с посланием потомкам, говорится в сообщении пресс-службы парка.
В четверг, 12 апреля, после зимнего перерыва в парке Горького открывается народная обсерватория. Официальным партнером открытия стал благотворительный фонд «Созвездие Добра» имени Олега Журавского. В день открытия нового сезона обсерватория будет работать бесплатно. Специально приглашенные астрономы проведут экскурсии, расскажут об устройстве телескопов и помогут рассмотреть солнечные пятна, звездные скопления, галактики и двойные звезды.
«Кульминацией программы станет закладка капсулы памяти с посланием потомкам от благотворительного фонда «Созвездие Добра» имени Олега Журавского. Подопечные, попечители и друзья фонда вместе с ведущим церемонии Николаем Валуевым передадут капсулу на хранение в народную обсерваторию», — говорится в сообщении.
Обсерватория в парке Горького — одна из старейших в Москве. Она была открыта в середине 1950-х годов: зайти внутрь и понаблюдать за звездами мог любой посетитель. В 90-е обсерватория была закрыта и возобновила работу только в 2012 году.
После реставрации здесь установили раздвижной купол и два телескопа: дневной со стократным увеличением — для наблюдений за Солнцем и вечерний с увеличением до 500 крат, с помощью которого можно рассматривать звезды, планеты и объекты далекого космоса.
РИАМО: последние новости
Гоночные заезды 50 суперкаров пройдут на Дмитровском автополигоне 2–3 июня Воробьев проведет расширенное заседание правительства Подмосковья 10 апреля Компания «РусАл» предупредила о риске технического дефолта из‑за санкций США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Санкции обрушили российский рынок483
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй39
Рубль рухнул360
Порошенко придумал альтернативу «Северному потоку-2»233
США «проехались катком» по российскому экспорту оружия225
Видео
00:39
Израильские самолеты были в небе в момент удара по Хомсу
Армия Ближний Восток
04:59
Россия пригрозила обнародовать переписку Мэй
Политика
00:50
В Московском зоопарке родился детеныш росомахи
Новости Москвы
01:44
Понедельник стал самым теплым днем в этом году
Новости Москвы Общество
01:15
Мазур рассказала о квартире экс жены Джигарханяна
Шоу-бизнес
05:59
Медведев допустил ответ РФ на санкции
Политика США
04:59
Генпрокуратура опубликовала переписку с Мэй
Политика
02:05
Санкции обрушили российский рынок
Экономика
04:34
В Госдуме заявили о праве Сирии ответить на удар
Политика
05:59
США обсудят новые антироссийские санкции
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение