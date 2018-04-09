Владимир Панов и бизнес: наконец-то, встретились

Тема сегодняшней встречи — актуальные вопросы взаимодействия власти и бизнеса, в интересах развития города, в том числе участие малого и среднего бизнеса в муниципальных торгах.

09 апр. 14:37 Главврач частной скорой помощи рассказал, что его компания участвует в системе ОМС и выезжает на срочные вызовы нижегородцев, которые звонят в 03. Водители часто нарушают скоростной режим.

— Что делать, чтобы не попадать под штрафы, — спрашивает директор скорой помощи.

Прокурор Андрей Гальченко говорит, что впервые слышит об этой проблеме.

Предприниматель в ответ: обращалась и в ГИБДД , и в прокуратуру . Но ответа ни от кого нет.

Павел Солодкий сказал, что слышал о такой проблеме и она характерна для многих регионов страны. Поэтому эту проблему необходимо решать.

09 апр. 14:30 Одним из первых прозвучал вопрос от представителя компании «Промис», которая производит упаковку для лекарства. В прошлом году начали строить дом. За 5 месяцев построили здание, а директор «Теплоэнего» не сделал договор о техприсоединении. Представитель бизнеса попросил провести внеочередное собрание акционеров АО «Теплоэнерго» и сместить с поста директор.

Это предложение вызвало аплодисменты в зале.

Владимир Панов в ответе сказал, что увольнение — это эмоциональное решение. Но для решения вопроса необходимо знать подробности.