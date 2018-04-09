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Владимир Панов и бизнес: наконец-то, встретились
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Владимир Панов и бизнес: наконец-то, встретились 

nn.ru 2 часа назад
Фото: nn.ru
Тема сегодняшней встречи — актуальные вопросы взаимодействия власти и бизнеса, в интересах развития города, в том числе участие малого и среднего бизнеса в муниципальных торгах.
09 апр. 14:37  Главврач частной скорой помощи рассказал, что его компания участвует в системе ОМС и выезжает на срочные вызовы нижегородцев, которые звонят в 03. Водители часто нарушают скоростной режим.
— Что делать, чтобы не попадать под штрафы, — спрашивает директор скорой помощи.
Прокурор Андрей Гальченко говорит, что впервые слышит об этой проблеме.
Предприниматель в ответ: обращалась и в ГИБДД, и в прокуратуру. Но ответа ни от кого нет.
Павел Солодкий сказал, что слышал о такой проблеме и она характерна для многих регионов страны. Поэтому эту проблему необходимо решать.
09 апр. 14:30 Одним из первых прозвучал вопрос от представителя компании «Промис», которая производит упаковку для лекарства. В прошлом году начали строить дом. За 5 месяцев построили здание, а директор «Теплоэнего» не сделал договор о техприсоединении. Представитель бизнеса попросил провести внеочередное собрание акционеров АО «Теплоэнерго» и сместить с поста директор.
Это предложение вызвало аплодисменты в зале.
Владимир Панов в ответе сказал, что увольнение — это эмоциональное решение. Но для решения вопроса необходимо знать подробности.
09 апр. 14:21  Народу полный зал. Больше, чем на встрече с уполномоченным по делам предпринимателей в России Борисом Титовым.
09 апр. 14:15  Модератором дискуссии выступает уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области, председатель нижегородского регионального отделения «Деловой России» Павел Солодкий.
На встречу также приглашены генеральный директор Торгово-промышленной палаты Нижегородской области, заместитель председателя городской Думы Дмитрий Краснов, министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, прокурор Нижнего Новгорода Андрей Гальченко, генеральный директор Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей Валерий Цыбанев.
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