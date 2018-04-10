Ещё
Мэр Панов встретился с предпринимательским сообществом Нижнего Новгорода
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мэр Панов встретился с предпринимательским сообществом Нижнего Новгорода 

АиФ Нижний Новгород 2 часа назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Участники встречи обсудили актуальные вопросы взаимодействия власти и бизнеса в интересах развития города, сложности, с которыми приходится встречаться обеим сторонам и пути их решения.
Например, архитектор Зоя Рюрикова поинтересовалась у градоначальника, каким образом будет складываться судьба Почаинского оврага после того, как администрация города расторгла договор с компанией-застройщиком.
«Компания вызывала опасение своей кредитоспособностью, что она сможет реализовать этот проект. С 2009 года им было выдано разрешение на развитие данной территории, но за это время был построен только один дом, а на данный момент она имеет перед администрацией города долг в 38 млн рублей», — сказал мэр города, говоря о причинах, по которым пришлось расторгать договор.
При этом Владимир Панов, как житель города, уточнил, что он против застройки Почаинского оврага, тем более учитывая историческую ценность данной территории.
«Ни в революцию, ни при советской власти его не застроили, зачем мы сегодня будем это делать. Он должен принадлежать всем нижегородцам», — резюмировал мэр.
Зашла речь и про нестационарную торговлю и установку летних кафе. Глава города предложил предпринимателям вместе пройтись по адресам, где устанавливаются летние веранды и на месте совместно определиться с дальнейшим видом летних площадок.
«Диалог получился открытым. Это прямая связь предпринимателей с главой города, который буквально несколько месяцев как приступил к своим обязанностям, имея свой опыт и как предприниматель, и как руководитель общественной организации бизнеса «Опора России», и как депутат Госдумы, — отметил модератор дискуссии — уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области, председатель Нижегородского регионального отделения «Деловой России» Павел Солодкий. — Очень важно сейчас донести до руководства города те системные проблемы, с которыми сталкивается бизнес в Нижнем Новгороде. Думаю, что сегодня это получилось. Сейчас мы ждем окончательного формирования команды, которая будет смотреть на бизнес как на партнеров по развитию города. Надеюсь такую встречу повторить через месяц-полтора, чтобы, минуя многочисленные эшелоны власти, бизнес мог сказать свое слово непосредственно руководству города».
«Уверен, что глава города с его системным и открытым подходом к решению проблем, с опытом работы в органах власти, даст толчок позитивным изменениям на благо предпринимательства и родного города», — отметил заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгорода, генеральный директор ТПП НО Дмитрий Краснов.
АиФ Нижний Новгород: последние новости
Мэр Панов встретится с предпринимательским сообществом Нижнего Новгорода В Нижнем Новгороде стартует месячник по благоустройству Нижегородцы собрали 10,5 тысяч предложений по улучшению маршрутной сети
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сигнал для элит: Путин встречается с Медведевым740
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-14850
Гиперзвуковые ракеты США оказались в России40
Сын Табакова взбесил народ154
Рубль ждет технический отскок209
Видео
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
00:16
Трамвай развалился на ходу в Петербурге
Происшествия
00:46
«Пахнет, как в мясном цехе». МЧС вернулось на место крушения Ан-148
Катастрофы Происшествия
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
01:04
Системы «Град» открыли огонь в Таджикистане
Оружие Армия
00:33
Самолеты РФ опасно сблизились с эсминцем США
Армия
00:17
Юлию Скрипаль выписывают из больницы
Происшествия
04:14
Синоптики рассказали о погоде во вторник
Общество Новости Москвы
10:03
Фанаты победителя устроили свару после боя
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение