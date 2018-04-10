Мэр Панов встретился с предпринимательским сообществом Нижнего Новгорода 

Участники встречи обсудили актуальные вопросы взаимодействия власти и бизнеса в интересах развития города, сложности, с которыми приходится встречаться обеим сторонам и пути их решения.
Например, архитектор Зоя Рюрикова поинтересовалась у градоначальника, каким образом будет складываться судьба Почаинского оврага после того, как администрация города расторгла договор с компанией-застройщиком.
«Компания вызывала опасение своей кредитоспособностью, что она сможет реализовать этот проект. С 2009 года им было выдано разрешение на развитие данной территории, но за это время был построен только один дом, а на данный момент она имеет перед администрацией города долг в 38 млн рублей», — сказал мэр города, говоря о причинах, по которым пришлось расторгать договор.
При этом Владимир Панов, как житель города, уточнил, что он против застройки Почаинского оврага, тем более учитывая историческую ценность данной территории.
«Ни в революцию, ни при советской власти его не застроили, зачем мы сегодня будем это делать. Он должен принадлежать всем нижегородцам», — резюмировал мэр.
Зашла речь и про нестационарную торговлю и установку летних кафе. Глава города предложил предпринимателям вместе пройтись по адресам, где устанавливаются летние веранды и на месте совместно определиться с дальнейшим видом летних площадок.
«Диалог получился открытым. Это прямая связь предпринимателей с главой города, который буквально несколько месяцев как приступил к своим обязанностям, имея свой опыт и как предприниматель, и как руководитель общественной организации бизнеса «Опора России», и как депутат Госдумы, — отметил модератор дискуссии — уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области, председатель Нижегородского регионального отделения «Деловой России» Павел Солодкий. — Очень важно сейчас донести до руководства города те системные проблемы, с которыми сталкивается бизнес в Нижнем Новгороде. Думаю, что сегодня это получилось. Сейчас мы ждем окончательного формирования команды, которая будет смотреть на бизнес как на партнеров по развитию города. Надеюсь такую встречу повторить через месяц-полтора, чтобы, минуя многочисленные эшелоны власти, бизнес мог сказать свое слово непосредственно руководству города».
«Уверен, что глава города с его системным и открытым подходом к решению проблем, с опытом работы в органах власти, даст толчок позитивным изменениям на благо предпринимательства и родного города», — отметил заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгорода, генеральный директор ТПП НО Дмитрий Краснов.