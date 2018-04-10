Мэр Панов встретился с предпринимательским сообществом Нижнего Новгорода

Участники встречи обсудили актуальные вопросы взаимодействия власти и бизнеса в интересах развития города, сложности, с которыми приходится встречаться обеим сторонам и пути их решения.

Например, архитектор Зоя Рюрикова поинтересовалась у градоначальника, каким образом будет складываться судьба Почаинского оврага после того, как администрация города расторгла договор с компанией-застройщиком.

«Компания вызывала опасение своей кредитоспособностью, что она сможет реализовать этот проект. С 2009 года им было выдано разрешение на развитие данной территории, но за это время был построен только один дом, а на данный момент она имеет перед администрацией города долг в 38 млн рублей», — сказал мэр города, говоря о причинах, по которым пришлось расторгать договор.

При этом Владимир Панов , как житель города, уточнил, что он против застройки Почаинского оврага, тем более учитывая историческую ценность данной территории.

«Ни в революцию, ни при советской власти его не застроили, зачем мы сегодня будем это делать. Он должен принадлежать всем нижегородцам», — резюмировал мэр.

Зашла речь и про нестационарную торговлю и установку летних кафе. Глава города предложил предпринимателям вместе пройтись по адресам, где устанавливаются летние веранды и на месте совместно определиться с дальнейшим видом летних площадок.

«Диалог получился открытым. Это прямая связь предпринимателей с главой города, который буквально несколько месяцев как приступил к своим обязанностям, имея свой опыт и как предприниматель, и как руководитель общественной организации бизнеса «Опора России», и как депутат Госдумы , — отметил модератор дискуссии — уполномоченный по защите прав предпринимателей в Нижегородской области , председатель Нижегородского регионального отделения «Деловой России» Павел Солодкий . — Очень важно сейчас донести до руководства города те системные проблемы, с которыми сталкивается бизнес в Нижнем Новгороде. Думаю, что сегодня это получилось. Сейчас мы ждем окончательного формирования команды, которая будет смотреть на бизнес как на партнеров по развитию города. Надеюсь такую встречу повторить через месяц-полтора, чтобы, минуя многочисленные эшелоны власти, бизнес мог сказать свое слово непосредственно руководству города».