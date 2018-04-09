Роспотребнадзор закрыл челябинскую школу, где дети массово упали в обморок

Образовательную школу в Челябинской области , где ученики массово начали терять сознание, закрыли после исследования воды и воздуха в здании, сообщил «АиФ-Челябинск» главный государственный санитарный врач по региону Анатолий Семёнов

Чрезвычайная ситуация произошла в Нагайбакском районе. 6 апреля на линейке в Арсинской школе обморок упали три ученика. Затем на тошноту, головокружение, першение в горле, температуру и слезотечение жаловались ещё 12 детей и трое взрослых. В результате медики после осмотра госпитализировали 12 детей в районную больницу.

На следующее утро состояние всех было уже удовлетворительным. Врачебная комиссия не выявила у школьников инфекционных заболеваний, однако четырём детям поставили диагноз ОРВИ и фарингит. На лечении до сих пор остаются двое детей.

«Пробы питьевой воды, исследованные в Центре гигиены и эпидемиологии по Челябинской области на санитарно-химические и микробиологические показатели, отвечают гигиеническим нормативам. Нарушений в пищеблоке школы также не обнаружено, — рассказал Анатолий Семёнов. — Кроме того, пробы воздуха в подвале, коридоре и кабинетах учреждения исследованы на 29 химических соединений, в том числе оксид азота, фенол, формальдегид, диоксид серы, марганец и свинец. Превышений гигиенических нормативов не установлено».

Руководство Роспотребнадзора решило повторно сделать лабораторные исследования воздуха и микроклимата. Окончательные выводы специалисты готовы будут сделать 11 апреля.

Отметим, что по факту случившегося уже возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Проверку также начала прокуратура Челябинской области.