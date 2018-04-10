Военкомат о скандале с Яшиным: Он сам назначил нового председателя

Глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин отстранен с поста председателя районной призывной комиссии. Об этом сообщил сам Яшин, отметив, что отстранение произошло с нарушением закона.

Впрочем, в военкомате Красносельского района утверждают, что своей обязанностью участвовать в заседании комиссии Яшин часто пренебрегал. Как выяснил «Росбалт» , мундеп на протяжении полугода фактически не занимался организацией работы призывной комиссии Красносельского района, а с момента его избрания посетил лишь три из 15 заседаний. В отсутствии Яшина полномочия председателя комиссии исполнял Михаил Бирюков

В военкомате Красносельского района напомнили, что в январе 2018 года военный комиссар Красносельского района запросил у главы муниципального образования кандидатуры в состав призывной комиссии, но ответа так и не дождался. В связи с ситуацией комиссар Красносельского района предложил в состав комиссии Бирюкова, пишет издание.

Илья Свиридов. Кроме того, Яшин лично утвердил состав призывной комиссии, где в качестве председателя был назван Бирюков. Об этом свидетельствует документ, подписанный Яшиным — в котором он отсутствовал в членах призывной комиссии. Копии документа опубликовал в Facebook глава Таганского муниципального округа Москвы

Все подписи как обычно, Яшина в том числе. Но в списке членов комиссии его реально нет, там какой-то другой депутат, Бирюков, я с ним не знаком лично, пишет Свиридов.