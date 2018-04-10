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Военкомат о скандале с Яшиным: Он сам назначил нового председателя
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Военкомат о скандале с Яшиным: Он сам назначил нового председателя 

Ридус 31 минуту назад
Фото: Ридус
Глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин отстранен с поста председателя районной призывной комиссии. Об этом сообщил сам Яшин, отметив, что отстранение произошло с нарушением закона.
Впрочем, в военкомате Красносельского района утверждают, что своей обязанностью участвовать в заседании комиссии Яшин часто пренебрегал. Как выяснил «Росбалт», мундеп на протяжении полугода фактически не занимался организацией работы призывной комиссии Красносельского района, а с момента его избрания посетил лишь три из 15 заседаний. В отсутствии Яшина полномочия председателя комиссии исполнял Михаил Бирюков.
В военкомате Красносельского района напомнили, что в январе 2018 года военный комиссар Красносельского района запросил у главы муниципального образования кандидатуры в состав призывной комиссии, но ответа так и не дождался. В связи с ситуацией комиссар Красносельского района предложил в состав комиссии Бирюкова, пишет издание.
Кроме того, Яшин лично утвердил состав призывной комиссии, где в качестве председателя был назван Бирюков. Об этом свидетельствует документ, подписанный Яшиным — в котором он отсутствовал в членах призывной комиссии. Копии документа опубликовал в Facebook глава Таганского муниципального округа Москвы Илья Свиридов.
Все подписи как обычно, Яшина в том числе. Но в списке членов комиссии его реально нет, там какой-то другой депутат, Бирюков, я с ним не знаком лично, пишет Свиридов.
В социальных медиа тем временем подозревают, что Яшин намеренно утвердил состав призывной комиссии без своей персоны в списке — для разжигания конфликта с властями столицы.
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