О будущем соцсетей и мессенджеров поговорят в 1-м Боткинском проезде

В центре «Благосфера», который расположен в 1-м Боткинском проезде, поговорят о конкуренции социальных сетей и мессенджеров. Лекция состоится 11 апреля.

«В будущем мессенджеры на основе нейросетей и искусственного интеллекта смогут обеспечивать быстрые и точные коммуникации, заменят телефоны доверия, правозащитные НКО и общества потребителей, создадут социальную ткань городов и так далее. Что можно увидеть в текущем опыте НКО и на какие грабли уже можно не наступать? Предлагаем разобраться в этом на встрече», — отмечается в сообщении пресс-службы центра.

Начало в 17.00. Для участия необходима регистрация по ссылке https://blagosfera.timepad.ru/event/697870/.

Центр «Благосфера» находится по адресу 1-й Боткинский проезд, д. 7, стр. 1. (мю)