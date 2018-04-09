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Еврокомиссар рассказал об источниках финансирования террористов в ЕС
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Черный понедельник, пророчество Черномырдина и другие события дня

Еврокомиссар рассказал об источниках финансирования террористов в ЕС 

РИА Новости 40 минут назад
БРЮССЕЛЬ, 9 апр — РИА Новости. Мошеннические схемы с налогами в Европе используются преступниками для финансирования террористической деятельности, ЕК предлагает меры по борьбе с этим явлением, заявил в понедельник на слушаниях комитета Европарламента еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси.
"Мы располагаем доказательствами, что криминальные и террористические организации получают средства от мошенничества с налогами непосредственно на территории Евросоюза", — заявил Московиси на заседании спецкомитета по противодействию терроризму.
По его словам, речь идет, в том числе, о схемах с налогом на добавленную стоимость при совершении трансграничных операций.
"Поэтому я предложил полную переработку нынешней системы НДС в ЕС, которая позволила бы считать трансграничные операции как совершаемые внутри стран…. ", — заявил Московиси, отметив, что это позволило бы предотвратить мошеннические схемы на 40 миллиардов евро.
По его словам, пакет мер, часть из которых обсуждается в Совете ЕС, включает предложение наделить компетентные органы новыми полномочиями и усилить сотрудничество между различными агентствами для борьбы с мошенническим возмещением НДС.
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