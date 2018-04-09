Еврокомиссар рассказал об источниках финансирования террористов в ЕС

БРЮССЕЛЬ , 9 апр — РИА Новости . Мошеннические схемы с налогами в Европе используются преступниками для финансирования террористической деятельности, ЕК предлагает меры по борьбе с этим явлением, заявил в понедельник на слушаниях комитета Европарламента еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси

"Мы располагаем доказательствами, что криминальные и террористические организации получают средства от мошенничества с налогами непосредственно на территории Евросоюза ", — заявил Московиси на заседании спецкомитета по противодействию терроризму.

По его словам, речь идет, в том числе, о схемах с налогом на добавленную стоимость при совершении трансграничных операций.

"Поэтому я предложил полную переработку нынешней системы НДС в ЕС, которая позволила бы считать трансграничные операции как совершаемые внутри стран…. ", — заявил Московиси, отметив, что это позволило бы предотвратить мошеннические схемы на 40 миллиардов евро.