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Площадь Революции засветится по-новому в Нижнем Новгороде
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Площадь Революции засветится по-новому в Нижнем Новгороде 

Vgoroden.ru 37 минут назад
Фото: Vgoroden.ru
Новая система освещения будет установлена на площади Революции в Нижнем Новгороде. Эту работу выполнит ООО «Промсвет» за 2,8 миллиона рублей в рамках Программы подготовки к проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Данная информации появилась на сайте госзакупок.
Как сообщается в документах закупки, в новых фонарях планируется установить современные и экономичные светильники. Всего будет задействовано 46 LED-светильников и столько же люминесцентных.
Кроме того, подрядная организация установит на площади Революции 17 дополнительных железобетонных опор. Все работы проведут по маршруту следования основных клиентских групп. Они должны закончиться до конца апреля.
Ранее сообщалось, что ремонт фасадов начался в центре Нижнего Новгорода.
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