Изменить систему освещения планируется на площади Революции к ЧМ-2018

В рамках подготовки к ЧМ-2018 на площади Революции в Нижнем Новгороде произведут замену системы освещения. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Согласно информации, по маршруту следования основных клиентских групп на площади Революции установят 17 новых фонарных столбов. Кроме того, на смену старой системе освещения придут экономичные светодиодные LED-светильники. Планируется установить 46 таких светильников и столько же люминисцентных.

Заказчиком замены освещения выступает муниципальное предприятие «Инженерные сети». Подрядчик был выбран путем электронного аукциона. Контракт получила организация ООО «Промсвет». Сумма контракта составила 2,8 млн рублей. Замена освещения на площади Революции произойдет до конца апреля.