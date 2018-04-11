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Эксперт рассказал о возможном будущем рубля
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Эксперт рассказал о возможном будущем рубля 

RT на русском 30 минут назад
Фото: Парламентская газета
Доцент кафедры факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов в беседе с телеканалом «360» рассказал о возможном будущем рубля.
По мнению эксперта, курс национальной валюты упал после новостей о введении США новых санкций против российских бизнесменов.
«То, что сейчас происходит с рублём, является классической реакцией рынка на неожиданную отрицательную новость», — отметил Хестанов.
Он прогнозирует, что в ближайшее время курс доллара остановится на отметке в 62-63 рубля. Если смотреть на перспективу, то курсы доллара и евро будут зависеть от цены на нефть, внешнеполитической ситуации и темпов роста российской экономики.
Ранее профессор финансов Российской экономической школы, экономист Олег Шибанов в беседе с НСН назвал одну из причин роста курсов доллара и евро в России.
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