Эксперт рассказал о возможном будущем рубля

Доцент кафедры факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов в беседе с телеканалом «360» рассказал о возможном будущем рубля.

По мнению эксперта, курс национальной валюты упал после новостей о введении США новых санкций против российских бизнесменов.

«То, что сейчас происходит с рублём, является классической реакцией рынка на неожиданную отрицательную новость», — отметил Хестанов.

Он прогнозирует, что в ближайшее время курс доллара остановится на отметке в 62-63 рубля. Если смотреть на перспективу, то курсы доллара и евро будут зависеть от цены на нефть, внешнеполитической ситуации и темпов роста российской экономики.