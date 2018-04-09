Эксперт прокомментировал заявление РУСАЛа о риске технического дефолта из-за санкций США 

Доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление РУСАЛа о риске технического дефолта из-за санкций США.
«О банкротстве или прочих крайних мерах в отношении РУСАЛа речь сегодня не идёт вовсе. Произошла вполне банальная ситуация: есть определённое увеличение рисков, и компания формально об этом уведомила», — заявил эксперт.
По его словам, публичные компании обязаны делать такие заявления при изменении положения инвесторов.
Как отметил Хестанов, нельзя делать предположений о том, реализуются ли данные риски во что-либо существенное или нет, поскольку это принципиально новый прецедент.
«Сложившуюся ситуацию не с чем сравнить, чтобы сделать прогноз, потому настроения держателей акций вполне объяснимы», — пояснил он.
Ранее РУСАЛ предупредил о риске технического дефолта из-за санкций США.
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН также оценил слова постпреда США при ООН Никки Хейли о том, что Россия никогда не будет другом Соединённых Штатов, но Вашингтон готов работать с Москвой, если это будет ему выгодно.