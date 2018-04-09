Эксперт прокомментировал заявление РУСАЛа о риске технического дефолта из-за санкций США

«О банкротстве или прочих крайних мерах в отношении РУСАЛа речь сегодня не идёт вовсе. Произошла вполне банальная ситуация: есть определённое увеличение рисков, и компания формально об этом уведомила», — заявил эксперт.

По его словам, публичные компании обязаны делать такие заявления при изменении положения инвесторов.

Как отметил Хестанов, нельзя делать предположений о том, реализуются ли данные риски во что-либо существенное или нет, поскольку это принципиально новый прецедент.

«Сложившуюся ситуацию не с чем сравнить, чтобы сделать прогноз, потому настроения держателей акций вполне объяснимы», — пояснил он.

Ранее РУСАЛ предупредил о риске технического дефолта из-за санкций США.