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Сенатор Алексей Пушков: У Москвы и Пекина имеется вполне реальная возможность «ограничить влияние США в мире»
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Сенатор Алексей Пушков: У Москвы и Пекина имеется вполне реальная возможность «ограничить влияние США в мире» 

Вечерняя Москва 40 минут назад
И Россия, и Китай в настоящее время находятся в конфликте с США.
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отметил, что в современных политических условиях существуют предпосылки для развития сотрудничества РФ и Китая. У обеих стран в настоящее время наблюдается конфликт с США — у Китая торговый, у России — политический.
Алексей Пушков напомнил о недавнем визите в Москву министра обороны Китая Вэй Фэнхэ, в ходе которого тот «прямо заявил, что „мы приехали, чтобы поддержать вас“.
По мнению сенатора, у Москвы и Пекина имеется вполне реальная возможность „ограничить влияние США в мире“, передает ФАН.
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