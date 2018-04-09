Сенатор Алексей Пушков: У Москвы и Пекина имеется вполне реальная возможность «ограничить влияние США в мире»

Россия , и Китай в настоящее время находятся в конфликте с США Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отметил, что в современных политических условиях существуют предпосылки для развития сотрудничества РФ и Китая. У обеих стран в настоящее время наблюдается конфликт с США — у Китая торговый, у России — политический. Алексей Пушков напомнил о недавнем визите в Москву министра обороны Китая Вэй Фэнхэ, в ходе которого тот «прямо заявил, что „мы приехали, чтобы поддержать вас“. По мнению сенатора, у Москвы и Пекина имеется вполне реальная возможность „ограничить влияние США в мире“, передает ФАН.