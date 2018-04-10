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В «Салават Купере» планируют сделать площадку для раздельного сбора мусора
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В «Салават Купере» планируют сделать площадку для раздельного сбора мусора 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Площадку для раздельного сбора мусора организуют в ЖК «Салават Купере», сообщает пресс-служба минстроя РТ.
По словам учредителя компании-заготовителя вторсырья «Эко-Приоритет» Богдана Сабурова, контейнеры планируется установить после согласования с управляющей компанией «Салават Купере» летом 2018 года.
«Скорее всего, площадка будет состоять из четырех видов фракций. Это картон, макулатура, пластиковые отходы, бытовые отходы — в виде железа и бытовой техники, опасные отходы. Ну и общие евроконтейнеры — они будут под пищевку, под мокрые отходы. Будем отделять то, что можно перебрать, пересортировать», — сказал Богдан Сабуров.
Он также отметил, что в планах компании — в этом году установить специальные контейнеры под отходы на территории от Осиново до Дербышек и близлежащих садовых обществ.
«Сейчас компанией ведутся переговоры с УК «Жилищный комфорт» по улице Гвардейской по установке в Казани контейнеров для картона», — добавил он.
Напомним, в Осиновском сельском поселении к 2022 году планируют построить мусоросжигательный завод. Однако для его эксплуатации необходимо наладить в Татарстане раздельный сбор отходов. Местные жители уверены, что за такой короткий срок в республике не получится совершить «мусорный переворот». Кроме того, активисты не согласны с теорией об абсолютной безопасности МСЗ, поэтому организуют митинги и сходы.
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