В «Салават Купере» планируют сделать площадку для раздельного сбора мусора

Площадку для раздельного сбора мусора организуют в ЖК «Салават Купере», сообщает пресс-служба минстроя РТ

По словам учредителя компании-заготовителя вторсырья «Эко-Приоритет» Богдана Сабурова, контейнеры планируется установить после согласования с управляющей компанией «Салават Купере» летом 2018 года.

«Скорее всего, площадка будет состоять из четырех видов фракций. Это картон, макулатура, пластиковые отходы, бытовые отходы — в виде железа и бытовой техники, опасные отходы. Ну и общие евроконтейнеры — они будут под пищевку, под мокрые отходы. Будем отделять то, что можно перебрать, пересортировать», — сказал Богдан Сабуров.

Он также отметил, что в планах компании — в этом году установить специальные контейнеры под отходы на территории от Осиново до Дербышек и близлежащих садовых обществ.

«Сейчас компанией ведутся переговоры с УК «Жилищный комфорт» по улице Гвардейской по установке в Казани контейнеров для картона», — добавил он.