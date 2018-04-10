В «Салават Купере» обещают организовать раздельный сбор мусора 

К этому лету в ЖК «Салават Купере» обещают организовать площадку для раздельного сбора мусора, сообщил в ходе круглого стола в минстрое РТ глава компании «Эко-Приоритет» Богдан Сабуров. По словам Сабурова, в течение этого года его компания будет заниматься сбором твердых бытовых отходов «от Осиново до Дербышек». А помощь в реализации проекта, по задумке, окажут управляющие компании. Переговоры уже проводятся с УК «Жилищный комфорт». В «Салават Купере» проект реализуют в формате пилота. В случае если управляющая компания района поддержит компанию.