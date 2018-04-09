Ветеран Сталинграда привезет на Дон военный музей на колесах 

Ретропоезд «Победа» отправится в путешествие по Дону и Кубани уже в эту субботу, 14 апреля. В состав поезда, представляющего собой музей железнодорожной техники времен Второй мировой, входит паровоз-ветеран Сталинградской битвы.
— Железнодорожный состав — это маленький музей на колесах. В него входят крытые товарные вагоны (теплушки), платформы для перевозки военной техники, салон-вагон и два паровоза, один из которых принимал участие в Сталинградской битве, — рассказали в пресс-службе РЖД.
Всего у «Победы» будет 10 остановок. На каждой из них коллектив поезда покажет театрализованное представление — «Освобождение юга России». Петь, танцевать и читать стихотворения будут творческие коллективы РГУПС и Дворца культуры железнодорожников. После этого любой желающий сможет осмотреть ретросостав изнутри. Организаторы отмечают, что большой интерес поезд вызывает в небольших населенных пунктах. В 2016 году его встречали около 3000 зерноградцев, 1500 жителей Сальска. В Ростове эта цифра меньше в разы.