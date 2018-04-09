Почти 139 тыс. человек оформили бизнес в 2017 г через «электронный нотариат»

МОСКВА , 9 апр — РИА Новости . Почти 140 тысяч предпринимателей зарегистрировали свой бизнес в 2017 году с помощью нотариуса, при этом 99% из них воспользовались электронной формой подачи документов, сообщает пресс-служба Федеральной нотариальной палаты.

"В 2017 году за представлением документов на госрегистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на бумажном носителе граждане обратились всего 1161 раз, против 9065 обращений в 2016 году. Бумажный документооборот уходит в прошлое, зато электронное взаимодействие набирает обороты: в 2017 году почти в 1,5 раза, до 138 560, возросло количество обращений к нотариусу для представления документов на государственную регистрацию юрлиц и ИП в электронном виде", — говорится в сообщении пресс-службы ФНП.

Как отметил президент ФНП Константин Корсик , новые сервисы «электронного нотариата» сокращают временные затраты предпринимателей, в частности, при совершении регистрационных действий, подаче заявлений в налоговые органы в электронном виде через нотариуса.

"Именно благодаря развитому электронному взаимодействию с налоговой службой нотариат фактически стал фронт-офисом Федеральной налоговой службы. Из почти 140 тысяч предпринимателей, которые зарегистрировали свой бизнес с помощью нотариуса, 99% выбрали именно электронный способ подачи. Это отличная тенденция, подтверждающая, что развитие инновационных сервисов востребовано обществом", — процитировали в пресс-службе слова Корсика.