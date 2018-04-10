Артем Дзюба готов заплатить 120 тысяч евро, чтобы сыграть против экс-одноклубников

Три года назад Артем Дзюба перешел из столичного «Спартака» в питерский «Зенит» . В новом клубе футболист стал получать 3,5 миллиона евро в год, а также ему дали 2 миллиона евро подъемных. Однако недавно спортсмен сел на лавку запасных, а в конце января его отдали в аренду тульскому «Арсеналу». «Говорили, мол, я расслабляю Кокорина и разлагаю коллектив», — пояснял Артем. По другим данным, тренер Роберто Манчини просто не видел его в команде.

В этом месяце «Арсенал» встретится на поле с «Зенитом», и Дзюба очень хочет принять участие в матче, сыграв против бывших одноклубников. Однако обычно, когда игроки заключают контракт, по которому уходят на время в другую команду, то в него включается пункт о запрете выступления игрока в матче против прежней команды. Также может быть прописана определенная сумма, которую нужно заплатить, чтобы футболист вышел на поле. Артем готов заплатить 120 тысяч евро, чтобы выйти на поле и показать, что он отличный игрок.