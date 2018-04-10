Артем Дзюба готов заплатить 120 тысяч евро, чтобы сыграть против экс-одноклубников 

Три года назад Артем Дзюба перешел из столичного «Спартака» в питерский «Зенит». В новом клубе футболист стал получать 3,5 миллиона евро в год, а также ему дали 2 миллиона евро подъемных. Однако недавно спортсмен сел на лавку запасных, а в конце января его отдали в аренду тульскому «Арсеналу». «Говорили, мол, я расслабляю Кокорина и разлагаю коллектив», — пояснял Артем. По другим данным, тренер Роберто Манчини просто не видел его в команде.
В этом месяце «Арсенал» встретится на поле с «Зенитом», и Дзюба очень хочет принять участие в матче, сыграв против бывших одноклубников. Однако обычно, когда игроки заключают контракт, по которому уходят на время в другую команду, то в него включается пункт о запрете выступления игрока в матче против прежней команды. Также может быть прописана определенная сумма, которую нужно заплатить, чтобы футболист вышел на поле. Артем готов заплатить 120 тысяч евро, чтобы выйти на поле и показать, что он отличный игрок.
"Я понимаю, что, сделав это, окончательно в ноль уйду. То есть я 3-4 месяца приехал бесплатно поиграть в футбол. Но да, я не лукавил. 100 проц. заплачу из своего кармана, лишь бы выйти", — заявил спортсмен в одной из телепередач. Известный обозреватель Василий Уткин считает, что Дзюба просто хочет пропиариться. По его мнению, 120 тысяч евро это небольшая сумма, относительно зарплаты футболиста. Это лишь 3,42 процента от его годового заработка, сообщает EG.ru.