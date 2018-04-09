«Избрание Тулеева спикером заксобрания — избыточный шаг»

«Ситуация с возможным избранием господина Тулеева на пост спикера заксобрания сложная. Чисто гипотетически это чревато двоевластием в регионе: с одной стороны — губернатор, который и с формальной точки зрения обладает набором полномочий и с неформальной точки зрения пользуется поддержкой влиятельных федеральных групп, а с другой стороны — спикер заксобрания, который всю эту систему власти в регионе в течение 20 лет выстраивал и обладает непререкаемым среди элит влиянием в регионе. Подчеркну — среди элит, потому что ресурс массовой поддержки господина Тулеева после ситуации вокруг трагедии под вопросом.

С одной стороны необходимо обеспечить плавность процесса транзита власти. Потому что вся система в регионе держится на личных договоренностях: она заточена лично под Тулеева. И если быстро вывести его из игры, то есть вероятность, что вся система договоренностей быстро развалиться и наступит хаос. С другой стороны, в принципе для того, чтобы обеспечить плавный транзит власти, наверное, было бы достаточно, чтоб у Тулеева был какой-то минимальный формальный ресурс — допустим, статус депутата. А все остальное — это неформальный ресурс, который обеспечивает Тулееву его нынешний статус еще до избрания.

Я думаю, что избрание его спикером заксобрания — это избыточный шаг, который с одной стороны гарантирует плавность преемственности власти, но, с другой стороны, этот процесс преемственности передачи власти может перерасти в двоевластие. Тулеев не захочет расставаться с механизмами власти, а новый губернатор, по большому счету, не сможет ничего сделать. В итоге возникнет ситуация двоевластия. Это очень опасно: не менее опасно для региона, чем ситуация безвластия.