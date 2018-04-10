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Аман Тулеев избран спикером Совета народных депутатов Кузбасса
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Аман Тулеев избран спикером Совета народных депутатов Кузбасса 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Из 39 парламентариев «за» проголосовали 38, один высказался против. Действующий созыв, насчитывающий 46 депутатов, проработает до сентября 2018 года.
Перед голосованием Аман Тулеев выступил перед коллегами с речью, отметив в том числе социальные и экономические успехи «созидающего» региона. При этом, по его словам, депутатскому корпусу необходимо поддерживать исполнительную власть, принимая решения во благо жителей. Аман Тулеев подчеркнул, что все должны работать единой командой, исключив любые распри.
Врио губернатора Кузбасса Сергея Цивилева Аман Тулеев охарактеризовал как человека умного, думающего и профессионально разбирающегося в угольной отрасли. «Я с ним встречался, рассказал, как должен развиваться Кузбасс в ближайшие 10-15 лет», — отметил Тулеев. «В случае избрания гарантирую — я отслужу», — завершил речь Аман Тулеев. Заключительную фразу парламентарии встретили аплодисментами.
Напомним, после досрочной отставки с должности губернатора, которая произошла первого апреля, Аман Тулеев получил мандат депутата областного Совета. Это стало возможным, так как на предыдущих выборах в региональный парламент губернатор возглавлял партийный список. Накануне, девятого апреля, о досрочном сложении полномочий заявил председатель Совета Алексей Синицын — по его словам, чтобы дать коллегам возможность выбрать на освободившийся пост Амана Тулеева.
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