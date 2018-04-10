Аман Тулеев избран спикером Совета народных депутатов Кузбасса

Из 39 парламентариев «за» проголосовали 38, один высказался против. Действующий созыв, насчитывающий 46 депутатов, проработает до сентября 2018 года.

Перед голосованием Аман Тулеев выступил перед коллегами с речью, отметив в том числе социальные и экономические успехи «созидающего» региона. При этом, по его словам, депутатскому корпусу необходимо поддерживать исполнительную власть, принимая решения во благо жителей. Аман Тулеев подчеркнул, что все должны работать единой командой, исключив любые распри.

Врио губернатора Кузбасса Сергея Цивилева Аман Тулеев охарактеризовал как человека умного, думающего и профессионально разбирающегося в угольной отрасли. «Я с ним встречался, рассказал, как должен развиваться Кузбасс в ближайшие 10-15 лет», — отметил Тулеев. «В случае избрания гарантирую — я отслужу», — завершил речь Аман Тулеев. Заключительную фразу парламентарии встретили аплодисментами.