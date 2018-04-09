«Мосгаз, откройте!»: кто был первым серийным убийцей в СССР

В 1963 году страну потрясло известие об убийстве 12-летнего мальчика. Уже через 5 дней становится известно об убийстве еще двоих подростков. Кто этот безжалостный преступник, каковы его мотивы? На его поиски правоохранительные органы направляют все силы, дело приобретает общественный резонанс — контроль над следствием передают министру охраны. Обо всех деталях следствия докладывают лично Хрущеву.

Расследование жутких убийств затянулось на долгие годы. Основные версии правоохранителей базировались на опросах жильцов. Сбившись с ног, им не удавалось установить личность жестокого преступника. Первый фоторобот был составлен по описанию соседского мальчика Артема Фролова

Тем временем убийства продолжались. Те, кто лично столкнулся с этим извергом, рассказывали следствию о том, что убийца легко проникал в квартиры, представляясь сотрудником газовой службы. Традиционно раздавался звонок в двери, после чего звучала фраза: «Откройте, Мосгаз!». В качестве объекта он выбирал квартиры, где могли находиться лишь дети или пенсионеры, которые не могли оказать сопротивления. Все же со временем оперативникам удалось выйти на убийцу. Им оказался Владимир Ионесян — несостоявшийся певец и неудачник с огромными амбициями. [С-BLOCK]

В ходе следствия выяснилось, что Ионесян родился в обычной армянской семье. Его всячески баловали. Учитывая способности к вокалу, родители мальчика после школы отдали его в музыкальное училище. После окончания, мечтая о блестящем будущем, он даже поступает в консерваторию. Продержался Ионесян там недолго. Как сам он позже утверждал на допросах, из-за «нервного расстройства» вынужден был покинуть стены учебного заведения. Соответственно, вскоре Ионесянполучает повестку в армию. Не имея никакого желания служить, молодой человек получает свой срок — за уклонение суд приговорил его на 2,5 года лишения свободы. Но и здесь он неплохо устроился — в лагере он выполнял работу культорга, особо не перетруждая себя тяжелыми работами. После освобождения Владимир Ионесян женился, но и после этого амбиции не оставляли его в покое.

Большую роль в его жизни сыграла встреча с Алевтиной Дмитриевой — балериной театра. Ради нее он готов был без колебаний оставить свою семью. Но девушку не слишком успешный мужчина не интересовал. Тогда Ионесян предпринял еще одну, на его взгляд, очень грамотную попытку завлечь девушку. Он представился ей как сотрудник КГБ — этот факт позже ввел следствие в заблуждение. Это в корне поменяло ее взгляды на сложившуюся ситуацию. Алевтина согласилась на отношения. Далее последовали попытки хорошо устроиться и заработать много денег. Ионесян решил пойти самым простым путем — грабеж. Он проникал в квартиры под видом специалиста из ЖЭКа, безжалостно убивал детей и забирал оттуда ценные вещи. [С-BLOCK]

Впоследствии органам так и не удалось установить точное количество жертв. Учитывая, что в Союзе такого термина как «серийный маньяк» не существовало, официально в качестве мотива преступлений была выдвинута версия о жажде к легкой наживе и материальному обогащению. 30 января суд вынес приговор: Ионесян был приговорен к высшей мере наказания — смертной казни. Уже на следующий день приговор привели в исполнение.

Изучая следственные архивы, сегодня исследователи выдвигают в качестве мотива не материальные блага, а жажду самоутверждения и признания.