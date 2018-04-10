В Госдуме отреагировали на рекомендации Белого дома для болельщиков ЧМ-2018 

Заявление Белого дома о том, что американским болельщикам следует «подумать дважды», прежде чем ехать на чемпионат мира по футболу в России, прокомментировали в Госдуме. По словам члена комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрия Свищева, власти США переживают, что фанаты не увидят в России «ничего такого ужасного».
"Они увидят, что тут доброжелательная атмосфера, добрые люди, безопасно и любят спорт. Я позавчера общался с оргкомитетом чемпионата мира и с удовольствием для себя узнал, что почти все билеты проданы. И из них более половины куплены именно иностранными гражданами", — цитирует депутата RT.
По словам Свищева, иностранным гражданам, приехавшим на ЧМ-2018, не стоит беспокоиться о своей безопасности, и, «что бы там ни придумывали заокеанские коршуны и ястребы, они не смогут испортить праздник спорта».
"Ради справедливости надо сказать, что футбол в Америке не самый популярный вид спорта. Поэтому я не думаю, что огромное количество американцев мечтают приехать именно на чемпионат мира. Но в России мы их всегда ждем", — отметил депутат.
Он добавил, что такие соревнования, как чемпионат мира, «созданы для того, чтобы снимать барьеры и разрешать какие-то политические разногласия».
Чемпионат мира по футболу пройдет в 11 городах России в период с 14 июня по 15 июля. Матчи мундиаля примут Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, а также Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград и Екатеринбург.