В Госдуме отреагировали на рекомендации Белого дома для болельщиков ЧМ-2018

Заявление Белого дома о том, что американским болельщикам следует «подумать дважды», прежде чем ехать на чемпионат мира по футболу в России , прокомментировали в Госдуме . По словам члена комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрия Свищева , власти США переживают, что фанаты не увидят в России «ничего такого ужасного».

"Они увидят, что тут доброжелательная атмосфера, добрые люди, безопасно и любят спорт. Я позавчера общался с оргкомитетом чемпионата мира и с удовольствием для себя узнал, что почти все билеты проданы. И из них более половины куплены именно иностранными гражданами", — цитирует депутата RT.

По словам Свищева, иностранным гражданам, приехавшим на ЧМ-2018, не стоит беспокоиться о своей безопасности, и, «что бы там ни придумывали заокеанские коршуны и ястребы, они не смогут испортить праздник спорта».

"Ради справедливости надо сказать, что футбол в Америке не самый популярный вид спорта. Поэтому я не думаю, что огромное количество американцев мечтают приехать именно на чемпионат мира. Но в России мы их всегда ждем", — отметил депутат.

Он добавил, что такие соревнования, как чемпионат мира, «созданы для того, чтобы снимать барьеры и разрешать какие-то политические разногласия».