«Бедная родственница»: сестра Мэрайи Кэри пожаловалась на отсутствие помощи от певицы

48-летняя певица Мэрайя Кэри многого добилась в своей жизни, сегодня она одна из самых успешных, популярных и богатых звезд современного шоу-бизнеса. Но ее 56-летняя сестра Элисон Кэри не может похвастаться подобными достижениями. Вместо этого она винит знаменитую родственницу в том, что та бросила ее на произвол судьбы, когда она очень нуждается в помощи.

Элисон Кэри, родная сестра поп-исполнительницы Мэрайи Кэри, дала интервью одному из зарубежных изданий. Женщина терпит нужду, чего не скрывает. Она отмечает, что ее мать и все четверо детей отвернулись от нее и не поддерживают. По словам Элисон, дела с финансами обстоят у нее плохо — ей порой не на что купить еду, не говоря уже об одежде. Женщина проживает в маленькой квартире в Кингстоне, штат Нью-Йорк . Известно, что она долгое время принимала наркотики, но уже два года как отказалась от них. Элисон ВИЧ-инфицирована. Два года назад на нее напал грабитель, после чего она оказалась в больнице и потеряла жилье. В результате ее вещи оказались на мусорной свалке.

Кэри отмечает, что ей часто не хватает продовольственных талонов на месяц, она не может оплатить счета. Также родственница селебрити жалуется на то, что потеряла зубы, на восстановление которых ей необходимо собрать порядка $3000, которых у нее нет.

Элисон считает, что Мэрайя, которая купается в роскоши, могла бы помочь ей, так как она в свое время отдала ей все деньги, чтобы певица с матерью не осталась жить на улице. Пользователи соцсетей обсуждают ситуацию в семье знаменитой артистки: «Уверен, что Мэрайя просто устала помогать ей». «Бедная родственница появилась, она на работу не пробовала устроиться?» «Удивительно, неужели знаменитая сестра не может пару миллионов дать ей?» «А я думаю, что она просто промотала деньги чужие, ведь наркоманкой была. Не вызывает доверия». «Не верю, что не помогали ей, видать, если и дети против нее настроены, значит есть за что». «Она пожаловалась на отсутствие помощи прессе, неужели думает, что это поможет?»

Денежные вопросы весьма актуальны для Мэрайи Кэри, которая своего не упустит. В конце прошлого года стало известно, что певица потребовала от бывшего жениха Джеймса Паркера оплатить неустойку, так как он бросил ее накануне свадьбы. Сумма требований была немалой — $50 миллионов.