Родственники погибших в авиакатастрофе Ан-148 требует отдать им тела

Семьи пассажиров, которые разбились при крушении самолета Саратовских авиалиний, требуют ускорить процесс ДНК-тестов, чтобы иметь возможность наконец похоронить своих любимых.

С момента трагедии с Ан-148 в подмосковном Раменском минуло уже два месяца. Однако за все это время была проведена генетическая экспертиза всего 25% тел. Следователи обещали, что на анализ потребуется не более трех месяцев, однако теперь дедлайн увеличили до года. Такой сдвиг объясняется тем, что вместо обещанных 150 специалистов, которые должны были проводить ДНК-анализ, работают только девять.

Новый сдвиг сроков был объяснен трагедией в Кемерово , где при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека, среди которых множество детей. По словам следователей, все экспертные силы были брошены именно туда.

Анна Толмасова, у которой в авиакатастрофе погибла единственная дочь Дарья, опубликовала в Сети петицию на имя президента РФ Владимира Путина и руководителя СК Александра Бастрыкина . В обращении к главе государства она написала, что родственники погибших готовы кричать от безысходности, так как просто молча ждать целый год для них невыносимо тяжкое бремя и они хотят похоронить своих близких.

Как отмечает сайт Argumenti.ru со ссылкой на портал Change.org, петиция собрала уже более 160 тысяч подписей.