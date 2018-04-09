Останки жертв месяц гниют на месте трагедии Ан-148

Родственники жертв катастрофы Ан-148 в Подмосковье до сих пор не могут похоронить своих близких. По их словам, часть останков до сих пор не собрана с места крушения, в округе распространяется трупный запах.

Место крушения самолета «Саратовских авиалиний» посетила дочь одного их погибших в аварии, Юлия Синицына . По ее словам, она ездила в Раменский район Подмосковья, чтобы возложить цветы. Кроме того, власти обещали, что продолжат поисковые работы.

Однако, прибыв на место 9 апреля, никакой активности Юлия не заметила. Как сообщила Синицына, по полю ездила одна машина и что-то собирала. «Я лично видела, что все оставшееся там лежало, я сама видела эти фрагменты. Там уже неприятный трупный запах, это все просто кошмарно», — приводит ее слова «МК». Юлия считает, что место катастрофы надо оцепить и привлечь к поисковой операции кинологические службы.

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли. По официальной версии, причиной аварии стала ошибка экипажа.

Ранее стало известно, что генетическую экспертизу тел пассажиров рейса отодвинули на неопределенный срок. После трагедии в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» на идентификацию останков жертв авиакатастрофы просто не хватает специалистов. А тем, кто больше не может ждать, предложили хоронить жертв трагедии по частям — по мере опознания останков, рассказали родственники.

Тем временем некоторые семьи жертв крушения Ан‐148 в Подмосковье заявили, что выплаченные им компенсации недостаточны. Родственники подали судебные иски к авиакомпании и страховщикам. По мнению близких двух пассажирок рейса «Саратовских авиалиний», размер причиненного им вреда превышает выплаченные суммы. Они требуют возмещения материального и морального вреда, а также ежемесячную компенсацию по случаю потери кормильца.