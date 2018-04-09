Благоустройство в полном разгаре

Муниципалитет продолжает наводить порядок на улицах Владимира. Сразу несколько бригад от МКУ «Благоустройство» пилят сухие и аварийные ветви деревьев, чтобы те не упали на случайных прохожих.

Приводят в порядок зелёные насаждения не только на центральных улицах города, но и во дворах. Деревья облагораживают согласно разработанному плану благоустройства. Не обходится опилка без спецтехники, чтобы с автовышки опиливать сухие ветки. Рабочие говорят, что такие ветки не только препятствуют росту дерева, но и представляют угрозу для прохожих.

На Октябрьском проспекте никаких сложностей не возникает. Территорию опиловки заранее оцепляют специальной лентой, чтобы граждане избегали захода в опасную зону. После срезки сухих веток их грузят в самосвал и увозят на свалку. Особенно полезна опиловка, говорят работники, таким породам деревьев как липа и ива, так как они способны максимально быстро вновь нарастить зелёную крону. Главное успеть выполнить работы по обрезке до того, как начнётся интенсивное сокодвижение, если сделать это позже, то можно навредить деревьям.

Однако многие горожане отмечают, что рабочие по-варварски относятся к зелёным насаждениям и попросту оставляют от некоторых деревьев лишь стволы. В мэрии отмечают, что горожане могут сами проявить активность и сообщать в управление ЖКХ о тех деревьях, которые нуждаются в уходе или представляю опасность, а также о варварском отношении к благоустройству зелёных насаждений.

К слову, глава администрации Владимира Андрей Шохин подписал постановление о весеннем месячнике благоустройства. Согласно этому документу «большая городская уборка» запланирована на 21 апреля. В мэрии не сомневаются, что в общегородском субботнике традиционно примут участие трудовые коллективы предприятий и неравнодушные жители. Андрей Шохин обратил особое внимание на уборку несанкционированных свалок, а также на территории, находящиеся в ведении ЖСК, ТСЖ, ГСК и садовых некоммерческих товариществ.