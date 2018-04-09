Мероприятие «Вечерние посиделки» проведут в Марушкинском

Фото: архив

Сотрудники Структурного подразделения «Крекшино» Культурного центра «Внуково» поселения Марушкинское 24 апреля организуют мероприятие «Вечерние посиделки». Встречу смогут посетить все желающие.

— Это мероприятие стало уже традиционным, мы проводим его один раз в месяц. В этот раз темой встречи станет предстоящий дачный сезон. Жители поселения смогут обсудить, как и чем лучше удобрять землю на своих участках. В конце мероприятия дачники поговорят о рассаде, — сообщили сотрудники Структурного подразделения «Крекшино».

Отметим, что начало встречи запланировано на 18:00. Она продлится около двух часов.