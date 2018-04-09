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Мероприятие «Вечерние посиделки» проведут в Марушкинском
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Мероприятие «Вечерние посиделки» проведут в Марушкинском 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Сотрудники Структурного подразделения «Крекшино» Культурного центра «Внуково» поселения Марушкинское 24 апреля организуют мероприятие «Вечерние посиделки». Встречу смогут посетить все желающие.
— Это мероприятие стало уже традиционным, мы проводим его один раз в месяц. В этот раз темой встречи станет предстоящий дачный сезон. Жители поселения смогут обсудить, как и чем лучше удобрять землю на своих участках. В конце мероприятия дачники поговорят о рассаде, — сообщили сотрудники Структурного подразделения «Крекшино».
Отметим, что начало встречи запланировано на 18:00. Она продлится около двух часов.
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