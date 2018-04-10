Губернатор Ярославской области рассмотрит просьбу Москвы о размещении отходов в регионе

"Правительство Москвы вышло к нам с просьбой о помощи в размещении отходов на полигоне «Скоково» под Ярославлем. Ситуация с утилизацией мусора в столичном регионе очень острая, и мы можем помочь соседям справиться с этой проблемой. Речь идет о 200 тысячах тонн в год, причем, временно, это всего 4% от остаточной вместимости полигона «Скоково». Прорабатываем с правительством Москвы вопрос о заключении соглашения о взаимодействии в этой сфере", — написал глава региона.

Как отметил Миронов, в случае заключения соглашения Ярославская область получит 500 млн рублей, эти средства позволят укрепить производственный потенциал полигона и повысить экологическую безопасность области. Региональное правительство рассматривает возможность строительства мусоросортировочного комплекса на базе «Скоково».

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, осенью в регионе начинает работать единый оператор в сфере обращения с ТКО. В регионе будут закрываться свалки, останется шесть якорных полигонов, на которых начнут применяться новые технологии.

Ранее местные СМИ и общественники сообщили о появлении в районе полигона «Скоково» под Ярославлем мусоровозов с московскими номерами. Заместитель губернатора Ярославской области Андрей Шабалин пояснил, что в регионе с 2017 года работает московская компания ООО «Хартия».