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Выбросившегося на берег кита спасли в Аргентине
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Выбросившегося на берег кита спасли в Аргентине
Sputnik Эстония
1 час назад
Фото:
Sputnik Эстония
Комментарии
Горбатый кит весом 10 тонн выбросился на берег в
Аргентине
. Спасатели с помощью тросов и кранов вернули гиганта в море.
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