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Выбросившегося на берег кита спасли в Аргентине
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Выбросившегося на берег кита спасли в Аргентине 

Sputnik Эстония 1 час назад
Фото: Sputnik Эстония
Горбатый кит весом 10 тонн выбросился на берег в Аргентине. Спасатели с помощью тросов и кранов вернули гиганта в море.
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