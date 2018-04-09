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Спасатели в Аргентине пытаются вернуть в море кита
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Спасатели в Аргентине пытаются вернуть в море кита 

Мир24 1 час назад
В Аргентине уже больше суток вся страна следит за тем, как спасатели пытаются вернуть в море кита, передает телеканал «МИР 24».
Кит лежит на пляже в городе Мар-дель-Плата. Эксперты считают, что он выбросился на берег из-за болезни.
«Кит весит больше 10 тонн, поэтому вернуть его в море нелегко. Скорее всего, он хочет умереть, поэтому снова и снова возвращается на берег», — говорит биолог Алехандро Саубидет.
Спасатели не оставляют попыток отбуксировать животное в море с помощью крана.
В марте на берег в заливе Хэмелин в Австралии выбросились более 150 черных дельфинов. Сообщалось, только 15 из них выжили. Ученые до сих пор не могут объяснить, почему морские животные идут на самоубийство.
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