ГП обнародовала письмо живущего в Британии ответчика по делу Березовского

Ранее советник генпрокурора РФ Николай Атмоньев заявил, что Терлюк обратился с письмом в ГП РФ. В нем он заявил, что опасается за свою жизнь и безопасность своей семьи из-за отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля . Официальный представитель ГП Александр Куренной добавил, что Терлюк сделал официальное заявление о новом витке давления на него в Великобритании.

Письмо датировано 6 апреля 2018 года. В нем Терлюк пишет, что проживает в Лондоне с марта 1999 года. По его словам, в настоящее время его иммиграционный статус не определен. «В настоящее время лицо без гражданства. После истечения срока пятилетней визы члена семьи ЕС в настоящее время иммиграционный статус не определен в связи с отказом британских властей», — отмечается в письме.

Терлюк заявляет, что в конце января 2018 года ему поступило предложение от сотрудника Скотланд-Ярда разъяснить его позицию о возможном сотрудничестве с Генпрокуратурой РФ, «которая может вредить безопасности Великобритании». Также он отмечает, что на фоне отравления в Великобритании экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и смерти Николая Глушкова он боится за безопасность своей семьи, а факт его «нежелания быть лжесвидетелем может негативно отразиться» на его иммиграционном статусе.

По данным Генпрокуратуры РФ, в сентябре 2003 года сотрудники Скотланд-Ярда допрашивали Терлюка по вопросам его принадлежности к российским спецслужбам и наличия у него задания убить Березовского с использованием отравляющего вещества. Терлюк категорически отверг эти утверждения и дал подробные показания обо всех обстоятельствах организованной Березовским инсценировки покушения на него с целью получения убежища в Великобритании, а также о действиях Александра Литвиненко Александра Гольдфарба (вице-президент зарегистрированного в США Международного фонда гражданских свобод, финансировавшегося Березовским) и других лиц, причастных к проведению этой провокации. Впоследствии Терлюк в 2010 году подтвердил эти показания под присягой в Высоком суде справедливости Англии и Уэльса на процессе против Березовского.

Глушков, заочно осужденный в России к восьми годам колонии за хищения у "Аэрофлота" , умер в Лондоне в ночь на 13 марта. Скотланд-Ярд сообщал, что на этом этапе следствие считает смерть мужчины «необъяснимой».

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.