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Военнослужащие ВВО восстанавливают исторический артефакт, найденный в ходе экспедиции на остров Матуа
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Военнослужащие ВВО восстанавливают исторический артефакт, найденный в ходе экспедиции на остров Матуа 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На капитальный ремонт был отправлен японский паровой каток, который предположительно использовался для разравнивания взлетно-посадочной полосы, при строительстве дорог и трамбовке снега в зимнее время.
Военнослужащие Восточного военного округа завершают восстановление исторического артефакта, найденного в ходе экспедиции на остров Матуа в конце прошлого года.
На капитальный ремонт был отправлен японский паровой каток, который предположительно использовался для разравнивания взлетно-посадочной полосы, при строительстве дорог и трамбовке снега в зимнее время.
Планируется представить данный экспонат на мероприятиях во Владивостоке, посвященных празднованию 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
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