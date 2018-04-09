Военнослужащие ВВО восстанавливают исторический артефакт, найденный в ходе экспедиции на остров Матуа

На капитальный ремонт был отправлен японский паровой каток, который предположительно использовался для разравнивания взлетно-посадочной полосы, при строительстве дорог и трамбовке снега в зимнее время.

Военнослужащие Восточного военного округа завершают восстановление исторического артефакта, найденного в ходе экспедиции на остров Матуа в конце прошлого года.

На капитальный ремонт был отправлен японский паровой каток, который предположительно использовался для разравнивания взлетно-посадочной полосы, при строительстве дорог и трамбовке снега в зимнее время.