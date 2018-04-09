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Зафиксировано резкое падение российского рубля
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Зафиксировано резкое падение российского рубля 

Ридус 1 час назад
В ходе торгов на Московской бирже 9 апреля евро превысил отметку 73 рубля. Это произошло впервые с сентября 2016 года.
При этом доллар приближается к рубежу 60 рублей, сообщает «Интерфакс».
По мнению экспертов агентства, такое резкое падение рубля обусловлено возможным ужесточением антироссийских санкций со стороны США.
Ранее сообщалось, что американские власти обсудят в ближайшее время новые санкции в отношении России, связанные с сообщениями о недавней химической атаке в Сирии. Ответственность за нее Госдеп возложил на Россию, а президент США Дональд Трамп заявил, что за химическую атаку придется «заплатить большую цену».
Накануне появилась информация о том, сирийские правительственные войска по приказу из Дамаска якобы сбросили на город Дума бомбу c хлором, что привело к десяткам жертв как среди взрослых, так и детей. Глава Центра по примирению враждующих в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко назвал эту информацию фальшивкой.
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