Испытание светового меча попало на видео

Эксперимент с самодельным световым мечом продемонстрировал канал The Hacksmith.

Разработка представляет собой металлический стержень, обмотанный проволокой из особого сплава (железо, хром и алюминий). Питается меч от мощной батареи.

Признаемся, в выключенном виде выглядит меч весьма прозаично. Но стоит нажать кнопку, лезвие раскаляется и становится вполне похоже на джедайский клинок.

Для начала ведущий немного похулиганил, разрезав мечом голову манекена, игрушечный шлем имперского штурмовика. Ну а затем перешел на более сложные предметы, например, металлические пластины.

В завершении испытатели решили воссоздать любимую сцену из «Звездных войн» (Эпизод I «Скрытая угроза»), где герой световым мечом вскрывает как консервную банку дверь космического корабля.

Правда, в их случае дверь была не металлическая, а деревянная. Но зато клинок разрезал ее по-настоящему и довольно эффектно.