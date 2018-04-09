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Испытание светового меча попало на видео
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Испытание светового меча попало на видео 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Эксперимент с самодельным световым мечом продемонстрировал канал The Hacksmith.
Разработка представляет собой металлический стержень, обмотанный проволокой из особого сплава (железо, хром и алюминий). Питается меч от мощной батареи.
Признаемся, в выключенном виде выглядит меч весьма прозаично. Но стоит нажать кнопку, лезвие раскаляется и становится вполне похоже на джедайский клинок.
Для начала ведущий немного похулиганил, разрезав мечом голову манекена, игрушечный шлем имперского штурмовика. Ну а затем перешел на более сложные предметы, например, металлические пластины.
В завершении испытатели решили воссоздать любимую сцену из «Звездных войн» (Эпизод I «Скрытая угроза»), где герой световым мечом вскрывает как консервную банку дверь космического корабля.
Правда, в их случае дверь была не металлическая, а деревянная. Но зато клинок разрезал ее по-настоящему и довольно эффектно.
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