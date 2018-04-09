Пранкер Вован предложил ввести уголовную ответственность за заведомо ложную информацию о катастрофах

Член экспертного совета молодежного парламента Госдумы Владимир Кузнецов (пранкер Вован) предложил ввести уголовную ответственность за распространение ложной информации во время ситуаций, связанных с массовой гибелью людей. Об этом он сообщил в ходе расширенного заседания комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи на тему: «Регулирование социальных сетей и обеспечение прав их пользователей».

«Мы считаем, что необходимо ввести уголовную ответственность за распространение заведомо ложной информации, но не просто заведомо ложной информации, а во время катастроф техногенного характера, природного характера, во время террористических актов», — сказал он.

Он отметил, что законодательная инициатива может быть реализована на базе статьи 207 Уголовного кодекса РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». «Мы предлагаем следующий текст нашей редакции о внесении изменений в Уголовный кодекс. Это распространение заведомо ложной информации, направленной на дестабилизацию деятельности органов власти, причинение значительного имущественного ущерба, создание паники у населения во время стихийных бедствий природного или техногенного характера, катастроф, террористических актов», — пояснил В. Кузнецов.

Он добавил, что наказание за данные деяния может составить до восьми лет лишения свободы.