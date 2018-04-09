Галкин почтил память матери 

Знаменитый пародист Максим Галкин пережил страшную трагедию — смерть матери ровно 14 лет назад: 9 апреля 2004 года Наталья Прагина скончалась в Израиле после долгой борьбы с болезнью.
«Говорят, когда и где уходишь, имеет значение, не знаю… но тогда совпало всё. Мама умерла на Святой Земле на неделе самого главного еврейского праздника Песаха, в Страстную Пятницу, перед наступлением Шабата, накануне православной и католической Пасхи, которые в тот год были в одно воскресенье. Мы с братом прилетели в Израиль, когда сходил Благодатный Огонь и увезли маму в Россию в воскресенье в светлый праздник Пасхи» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — рассказал он на личной странице «Инстаграма», опубликовав серию снимков из своего семейного архива, а также прикрепил к посту вырезку из газеты со статьей о маме, когда та была еще маленькой.