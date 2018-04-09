Ещё
Галкин почтил память матери
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Черный понедельник, пророчество Черномырдина и другие события дня
Черный понедельник, пророчество Черномырдина и другие события дня

Галкин почтил память матери 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
Знаменитый пародист Максим Галкин пережил страшную трагедию — смерть матери ровно 14 лет назад: 9 апреля 2004 года Наталья Прагина скончалась в Израиле после долгой борьбы с болезнью.
«Говорят, когда и где уходишь, имеет значение, не знаю… но тогда совпало всё. Мама умерла на Святой Земле на неделе самого главного еврейского праздника Песаха, в Страстную Пятницу, перед наступлением Шабата, накануне православной и католической Пасхи, которые в тот год были в одно воскресенье. Мы с братом прилетели в Израиль, когда сходил Благодатный Огонь и увезли маму в Россию в воскресенье в светлый праздник Пасхи» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru), — рассказал он на личной странице «Инстаграма», опубликовав серию снимков из своего семейного архива, а также прикрепил к посту вырезку из газеты со статьей о маме, когда та была еще маленькой.
WomanHit.ru: последние новости
Откровенные фото Джигарханяна и Романовской «слили» в Сеть На кого похожа дочка Оксаны Акиньшиной Волочкова чуть не утонула, пытаясь удивить подписчиков
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Первые плоды санкций США. Что будет дальше492
Сбербанк выступил с заявлением95
Эрдоган нацелился на Донбасс290
Галкин поделился личной трагедией19
Авиаудару по Сирии нашли объяснение149
Видео
00:17
«Поднимала ее и бросала, потом швыряла по кровати»
Происшествия Статьи
11:31
Евро превысил 75 рублей
Рынки
02:36
Трамп пригрозил «важными решениями» по Сирии
США В мире
02:05
Первые плоды санкций США. Что будет дальше
Рынки Личный счет
01:15
Самойловой на «Евровидении» грозит опасность
Шоу-бизнес
00:59
Галкин поделился личной трагедией
Шоу-бизнес
05:54
Откуда мы знаем возраст Вселенной
Наука и техника Наука
00:39
Авиаудару по Сирии нашли объяснение
Оружие Армия
02:15
Путин наградил двух американских генералов
Политика
00:30
Apple выпустила красный iPhone
Гаджеты Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение