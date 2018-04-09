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На Ямале выберут лучшую народную дружину
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На Ямале выберут лучшую народную дружину 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
На Ямале проходит конкурс на звание «Лучшая народная дружина». Заявки принимают на сайте департамента по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции ЯНАО.
Как рассказали корреспонденту ИА «Север-Пресс» в профильном ведомстве, на территории арктического региона работают двадцать народных дружин и десять общественных объединений правоохранительной направленности. С начала года с помощью дружинников удалось пресечь около ста правонарушений, в прошлом году дружинники совместно с полицией выявили более 2500 административных правонарушений.
Ямальские народные дружинники участвуют в обеспечении общественного порядка на массовых и публичных мероприятиях, с сотрудниками полиции патрулируют места массового скопления и отдыха людей. Оказывают помощь участковым уполномоченным полиции в отработке жилого сектора. Кроме того, вместе с полицейскими ведут профилактическую работу с трудными подростками и неблагополучными семьями.
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