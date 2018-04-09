На Ямале выберут лучшую народную дружину

На Ямале проходит конкурс на звание «Лучшая народная дружина». Заявки принимают на сайте департамента по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой юстиции ЯНАО

Как рассказали корреспонденту ИА «Север-Пресс» в профильном ведомстве, на территории арктического региона работают двадцать народных дружин и десять общественных объединений правоохранительной направленности. С начала года с помощью дружинников удалось пресечь около ста правонарушений, в прошлом году дружинники совместно с полицией выявили более 2500 административных правонарушений.

Ямальские народные дружинники участвуют в обеспечении общественного порядка на массовых и публичных мероприятиях, с сотрудниками полиции патрулируют места массового скопления и отдыха людей. Оказывают помощь участковым уполномоченным полиции в отработке жилого сектора. Кроме того, вместе с полицейскими ведут профилактическую работу с трудными подростками и неблагополучными семьями.