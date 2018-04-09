Высокие темпы развития конкуренции в Новосибирской области должны быть сохранены 

В течение месяца профильные ведомства должны подготовить предложения — каким образом подобный опыт может быть реализован на территории региона. На оперативном совещании Андрей Травников рассказал о том, что тема развития конкуренции в регионах была рассмотрена на заседании Госсовета, которое провёл 5 апреля Президент РФ Владимир Путин.
По результатам своего участия в заседании врио губернатора отметил, что Новосибирская область выглядит очень достойно по итогам реализации стандарта по развитию конкуренции. Согласно рейтингу, подготовленному Аналитическим центром при Правительстве РФ, по итогам 2016 года Новосибирская область значительно улучшила данный показатель, поднявшись на 42 позиции в рейтинге регионов: с 55-го до 13 места.
Андрей Травников дал поручение министерству экономического развития региона, после подведения итогов по реализации стандарта в 2017 году, подготовить перечень как основных достижений региона в этой сфере, так и ключевых вопросов, которые необходимо решить для сохранения темпов развития конкуренции на территории области.
Кроме того, на заседании Госсовета обсудили вопросы участия бизнеса в сфере оказания социальных услуг, в том числе — в сфере образования. Андрей Травников сообщил участникам оперативного совещания об опыте регионов-лидеров — Томской, Самарской областей и Пермского края — по внедрению практики предоставления образовательных услуг по программам дошкольного образования частными организациями, получившими все необходимые лицензии. Такие детские сады получают поддержку из регионального бюджета, но при этом содержание мест в них обходится дешевле, чем мест в муниципальных учреждениях, из-за отсутствия расходов на капитальное строительство объектов. В этом году, напомнил врио губернатора, по инициативе Президента РФ Владимира Путина продолжена программа по созданию мест в детских садах, в первую очередь, для детей младшего ясельного возраста. И Новосибирская область принимает активное участие в ее реализации. При этом спрос на места в дошкольных образовательных учреждениях части субъектов области (города Новосибирска, Новосибирского района, а также в целом территорий Новосибирской агломерации) очень высок. Андрей Травников сказал, что этот вопрос он поднимал на выездных совещаниях в новых микрорайонах областного центра, для которых вопрос создания дошкольных учреждений наиболее актуален. «Мы сможем решить эту проблему быстро, если будем использовать разные походы», — заявил глава области. Также глава региона сообщил, что сейчас в стране идет работа над пятым пакетом антимонопольного законодательства. Андрей Травников призвал подключиться к данной работе членов регионального правительства, общественные объединения и организации, которые могут подготовить предложения по актуализации антимонопольного законодательства. Особое внимание, подчеркнул глава области, следует уделить повышению ответственности за недобросовестную конкуренцию. «Нужно повышать ответственность участников конкурсных процедур, исполнителей муниципальных и государственных контрактов, если они не исполняют свои обязательства: нарушают сроки, поставляют некачественные услуги и некачественные товары заказчикам», — заявил врио губернатора.