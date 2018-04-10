В Нижегородской области поймали браконьеров с тушей беременной самки кабана

Нижегородской области , в деревне Конево в Балахнинском районе, поймали браконьеров с тушей беременной самки кабана, сообщили в комитете регионального госохотнадзора.

Как сообщалось ранее, с 1 марта в регионе запрещена любительская и спортивная охота на все виды животных. Исключением является участие в мероприятиях по регулированию численности отдельных популяций.

«На животное охотились с огнестрельным оружием и собаками охотничьей породы. Сейчас проводятся мероприятия по взысканию причиненного вреда государственному охотничьему фонду Нижегородской области», — сообщил начальник отдела Нижегородского МРО комитета госохотнадзора Дмитрий Иванов

Самка могла вывести потомство из 9 кабанят. Браконьерам грозит привлечение к уголовной ответственности. Им также придется выплатить ущерб, причиненный объектам животного мира, — порядка 150 тысяч рублей.