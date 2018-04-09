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В Нижегородской области браконьеры незаконно убили беременную самку кабана
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В Нижегородской области браконьеры незаконно убили беременную самку кабана 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
В Нижегородской области браконьеры незаконно убили беременную самку кабанаКак сообщили в региональном комитете госохотнадзора 6 апреля 2018 года, во время надзорных мероприятий, в 4-х км южнее д. Конево на территории Балахнинского муниципального района Нижегородской области выявлен факт незаконной добычи кабана.
«Инспекторами Нижегородского межрайонного отдела комитета госохотнадзора задержаны два гражданина, транспортирующих незаконно добытую тушу кабана (самка с 9 эмбрионами). Животное добыто с применением огнестрельного оружия и собак охотничьей породы. Проводятся мероприятия по установлению и взысканию причиненного вреда государственному охотничьему фонду Нижегородской области», сообщил начальник отдела Нижегородского МРО комитета госохотнадзора Дмитрий Иванов.
В ведомстве отметили, что виновным лицам грозит привлечение к уголовной ответственности и выплата ущерба, причиненного объектам животного мира, на сумму до 150 тыс. рублей.
Как пояснили в ведомстве, с 1 марта 2018 года в регионе запрещена любительская и спортивная охота на все виды животных. Исключением является участие в мероприятиях по регулированию численности охотничьих ресурсов.
Напомним, что незаконная охота может оказаться очень дорогостоящим мероприятием для нарушителей требований законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.
По данным госохотнадзора с 12 февраля 2018 года увеличена таксовая стоимость охотничьих животных при их незаконном отстреле (отлове), в соответствии с Методикой за незаконную охоту (за исключением незаконной охоты на территории особо охраняемых природных территорий) размер вреда, причиненного охотничьим ресурсам, за одну особь составляет: лось — до 400 тыс. рублей; кабан — до 150 тыс. рублей; медведь — до 300 тыс. рублей; рысь — до 200 тыс. рублей; глухарь — до 30 тыс. рублей и т. д.
Ранее сообщалось, что благодаря предпринятым мерам по охране объектов животного мира в регионе увеличилась численность медведей, лосей, косуль, рыси и барсуков. По результатам государственного мониторинга в области обитает около 900 медведей, более 13 тысяч лосей, свыше 500 косуль, более 235 рысей, около 1,5 тысяч барсуков.
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